Márquez: "No estamos listos para pelear por la victoria"

Después de la exhibición de pilotaje con remontada monumental en Austin, todo el mundo esperaba este domingo que Marc Márquez, saliendo noveno en parrilla, iba a estar en la lucha por los puestos de honor del Gran Premio de Portugal de MotoGP, sin embargo, el de Honda sufrió de lo lindo durante toda la carrera y solo al final, gracias a las caídas de Joan Mir y Jack Miller, pudo avanzar a la séptima posición de la carrera, cobrándose un puesto más en las últimas vueltas adelantando a su hermano Alex, al que superó en la meta por veinte milésimas.

"Sé que todo el mundo espera más de mí, pero no estamos listos para pelear por la victoria", admitió el de Honda. "Hicimos un cambio para la carrera pero no fue suficiente. No tenía velocidad. Intenté construir mi ritmo, pero terminé a 16 segundos de la cabeza", añadió contrariado.

Márquez se quejaba ayer de la poca fortuna que está teniendo en los últimos tiempos, y tras la carrera entiende que no está en su mejor momento.

"Cuando estas en tu momento dulce, todo funciona. Yo no estoy en ese momento y la moto no me ayuda. Estuve luchando con las demás Honda, pero mi objetivo no es ser el primer piloto de Honda", dejó dicho.

A Márquez le preguntaron qué le falta, o que le sobra, a la Honda.

"No es que algo no funcionara, sino que, en general, no estuve cómodo. Muchos pilotos dicen que la moto es cómoda, pero en pretemporada hay mucho agarre en la pista”, dijo en referencia a su compañero de equipo.

Tampoco tiene buenas noticias el corredor español a la hora de saber si darán con la tecla más pronto que tarde: "No sé cuanto me falta para llegar a mi buen momento".

Lo único positivo para Marc es que luchó con su hermano Alex y que al final pudo superarle por muy poco. "En la carrera me lo he pasado bien y he buscado motivaciones. En las últimas vueltas he ido cogiendo a Alex", un premio que, sin embargo, no le satisface.

"Buscábamos luchar por las cinco primeras posiciones pero estuvimos lejos. Cuando no tienes la velocidad, todo cuesta. Aquí no habría podido remontar como en Austin. Un sexto puesto puede ser bueno puntualmente, pero no como norma", cerró el de Cervera.