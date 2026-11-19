MotoGP GP de Portugal

Marc Márquez no desmiente los rumores de retiro de MotoGP

¿Márquez pondrá fin a su carrera si consigue un 10° título mundial? El jueves en Portugal alimentó un poco los rumores

Richard Asher

Edited: 19 nov 2026, 19:38

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El probable campeón del mundo de 2026, Marc Márquez, ha evitado de manera llamativa confirmar su presencia en la parrilla de MotoGP en 2027.

Algunas versiones en ciertos sectores han sugerido que el español podría poner fin a su ilustre carrera si efectivamente asegura el título de este año, algo que podría ocurrir tan pronto como el sábado en la sprint del Gran Premio de Portugal de este fin de semana.

Márquez ha atravesado una dolorosa batalla durante la campaña de este año, en la que ha tenido que trabajar aún más de lo habitual para superar lesiones persistentes. Aunque tiene contrato para seguir con el equipo oficial Ducati durante otras dos temporadas, ese acuerdo se cerró hace varios meses, cuando se encontraba en una condición física diferente.

Aunque los rumores deben tomarse con cautela en esta parte del año, cuando los medios tienen poco que hacer salvo esperar la coronación de Marc y el próximo test de Valencia, las respuestas de Márquez a las preguntas durante la rueda de prensa del jueves en Portimao merecieron atención.

Consultado sobre si la audiencia debía estar convencida al 100% de que estaría en la parrilla en 2027, Márquez no dio una confirmación definitiva.

"Por el momento, estoy totalmente concentrado en cerrar este campeonato", respondió Marc, que cumplirá 34 años en febrero. "Ese es mi principal objetivo.

"Por supuesto, tengo contrato por dos años más con Ducati, pero este año ha sido bastante difícil en algunos aspectos; aun así, sigo siendo rápido.

"Así que la prioridad es cerrar este campeonato y después intentar trabajar para el año que viene".

Poco después, le preguntaron a Márquez si estaba disfrutando de pilotar como lo hacía antes. Hizo una pausa para pensar antes de ofrecer otra respuesta que invitó a la reflexión.

"Cuando tienes dificultades, disfrutas menos", dijo. "Cuando tienes dolor, disfrutas menos. Y es cierto que el año pasado, por ejemplo, las cosas llegaron de una manera más fácil.

"Este año he estado trabajando de una manera diferente. He trabajado más que el año pasado, pero había un objetivo.

"Cuando tienes un objetivo real, a veces el aspecto mental cubre algunos problemas en otro lado. Por el momento estoy ganando, así que estoy disfrutando, pero de una manera diferente a la del año pasado".

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Luego le pidieron a Márquez que evaluara su motivación, teniendo en cuenta que empezó a competir a una edad muy temprana. Una vez más, pensó su respuesta. Hizo referencia a un par de rivales del pasado y del presente, así como a su traumático accidente de Jerez en 2020.

"Es cierto que, si lo miras, tengo 33 años y 18 años de mi carrera han sido en el campeonato del mundo, así que más de la mitad de mi vida.

"Pero al final, cuando tienes una pasión, tienes una pasión. La cuestión es que puedes disfrutar esa pasión de una manera diferente. Ahora, todavía estoy disfrutando esta pasión como piloto.

"Así que sí, es cierto que si empiezas más joven, terminarás antes, o esa es la idea. Pero luego tienes, por ejemplo, a Valentino [Rossi], que también empezó joven y terminó a los 41 o 40, no recuerdo exactamente".

Rossi, de hecho, se retiró a los 42 años, con su última largada en carrera en el Gran Premio de Valencia de 2021.

"Así que esto depende de tu carácter, depende mucho de las lesiones que tengas en el cuerpo, depende de tu carrera", continuó Márquez. "Soy un piloto para el que, hasta 2020, todo fue por buen camino. Luego mi visión del deporte cambió mucho".

Después trazó un paralelismo con el hombre sentado a su lado, el Jorge Martin de 28 años. El comentario ciertamente quedó abierto a un par de interpretaciones.

"Por ejemplo, [Jorge] Martin también tiene muchas lesiones. Así que quizá cuando tenga 33 años diga: 'OK, ahora empiezo a tener mucho dolor.

"La vida de un atleta es corta. Así que necesitas sacar el máximo provecho. Eso es lo que estoy haciendo. Intento sacar el máximo provecho de mis años".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr

Artículo siguiente Viñales evalúa convertirse en piloto independiente para continuar en MotoGP

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Richard Asher





MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



7 h



MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2





Marc Márquez se sincera sobre sus nervios por la inminente coronación en MotoGP: "Veo riesgos en todas partes"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



11 h



Marc Márquez se sincera sobre sus nervios por la inminente coronación en MotoGP: "Veo riesgos en todas partes"





La plaga de lesiones en MotoGP enciende las alarmas sobre calendario, sprints y tripletes



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



5 d



La plaga de lesiones en MotoGP enciende las alarmas sobre calendario, sprints y tripletes

More from

Marc Márquez





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"





Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal



MotoGP



MotoGP 11 h



Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal





“Aprilia perdió el campeonato porque se enfrentó a Marc Márquez”, dice Alex



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



“Aprilia perdió el campeonato porque se enfrentó a Marc Márquez”, dice Alex

Últimas noticias





F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



26 min



F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026





Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



3 h



Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



3 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"





Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



5 h



Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete