MotoGP GP de Portugal

Marc Márquez se sincera sobre sus nervios por la inminente coronación en MotoGP: "Veo riesgos en todas partes"

Hay muy poco que el piloto de Ducati necesita hacer para asegurarse el título de 2026, pero es hiperconsciente de que las cosas todavía pueden salir mal

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 20 nov 2026, 12:41

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez tiene otra oportunidad de asegurar el título de MotoGP 2026 este sábado, pero advierte que ve riesgos en todas partes mientras se acerca a un fin de semana decisivo.

Márquez solo necesita sumar 14 puntos en el Gran Premio de Portugal, que comienza este viernes en Portimao, para conseguir su 10º campeonato mundial -y su octavo en MotoGP-, igualando al legendario Giacomo Agostini como el piloto con más títulos en la categoría reina.

La ecuación para el sábado es clara para Márquez. Si gana la sprint o supera a Jorge Martín por dos puntos, será campeón del mundo.

Si no se corona el sábado, Márquez todavía tendrá otra oportunidad el domingo, así como en la final de Valencia del próximo fin de semana.

Los números están claramente a su favor, en otras palabras, pero saber que el título depende de él lo está volviendo extremadamente cauteloso.

"Estoy viendo riesgos en todas partes", dijo en la conferencia de prensa en Portimao el jueves. "Este es el único cambio que tengo en mi mentalidad. Estaba andando en bicicleta el domingo, como siempre, y llovía un poco en Madrid, ¡y estaba súper asustado en la bajada, por ejemplo!"

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez también citó la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España de este año, que le costó la única Gran Vuelta que le faltaba en su palmarés.

"No sé si siguen el ciclismo, por ejemplo. Pogacar en La Vuelta... todos decían: 'Ya está'. Y con solo una pequeña piedra, se cayó, se rompió la clavícula y La Vuelta se terminó para él.

"Así que estas son las cosas buenas y malas del deporte que mantienen la concentración en nuestro garaje.

"Mantener la concentración es lo más importante porque el ambiente parece indicar que esto ya está hecho y no está hecho. Quiero decir, las carreras son carreras. Puede pasar de todo".

Márquez también recordó a los medios presentes que evitar riesgos no equivale automáticamente a manejar más lento, ya que los incidentes con otros pilotos siempre son una amenaza: "Creo que si estás entre los cuatro primeros, hay menos riesgo que si estás 10º, noveno, en medio del grupo [pelotón]. Así que veremos cómo podemos gestionar todas estas cosas".

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