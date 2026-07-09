Marc Márquez: "Mi mayor rival en MotoGP es mi forma física"

Marc Márquez ha intensificado la presión psicológica sobre sus rivales por el título de MotoGP al afirmar que su adversario más duro es su propio cuerpo.

El piloto oficial de Ducati lleva años luchando contra las lesiones y aún no se ha recuperado del todo de las secuelas de su caída en Indonesia la temporada pasada.

Pero, a pesar de su estado físico, ocupa la quinta posición en el campeonato del mundo, a 40 puntos del líder, Jorge Martín. Y, dadas sus nueve victorias en Sachsenring, llegará al Gran Premio de Alemania de este fin de semana como favorito.

En vísperas del ecuador de la temporada, al que seguirá el parón veraniego de MotoGP, se le preguntó a Márquez a quién consideraba su mayor rival, ahora que varios pilotos intentan dar un paso decisivo en el campeonato.

En lugar de nombrar a nadie de forma respetuosa, el astuto Márquez insinuó que serían incapaces de detenerlo si alcanza su plena forma física en la segunda mitad de la temporada.

"Mi mayor rival —o lo que más me preocupa— es mi condición física", afirmó el catalán. "El resto, no me importa. Es cierto que son rapidísimos, pero este es mi principal adversario: seguir mejorando mi nivel en las próximas carreras".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al responder a otra pregunta sobre su enfoque estratégico ante una lucha por el campeonato en la que participan tantos pilotos, Márquez volvió a afirmar que la batalla era consigo mismo y no con los demás.

"Por supuesto, si un campeonato está abierto, significa que nadie tiene una ventaja clara", afirmó.

"En mi opinión, por ejemplo, Marco Bezzecchi ha sido el más rápido durante la primera parte de la temporada. Pero no el mejor, porque Jorge Martín lidera el campeonato.

"Así que, al final, hay que enfocar [las cosas] de forma diferente cuando luchas contra un solo piloto o cuando luchas contra cuatro.

"Pero, de momento, mi lucha es otra. Tras el parón de verano, sabré hasta dónde puedo llegar [al final de la temporada]".