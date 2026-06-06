Un Marc Márquez “más fuerte de lo esperado” explica su victoria en la de Hungría

Marc Márquez dijo que se sintió “más fuerte de lo esperado” en Balaton Park, pero que tuvo que entrar en “modo super sport” para ganar la sprint del Gran Premio de Hungría de MotoGP.

El piloto oficial de Ducati en MotoGP fue el más rápido en el circuito de 4,1 km el sábado, superando a KTM y a Pedro Acosta para lograr la pole position antes de dominar la carrera a media distancia.

Aunque Márquez admitió el viernes que seguía siendo rápido en una sola vuelta con neumáticos blandos, tenía dudas sobre su estado físico en ritmo de carrera, ya que aún no se había recuperado por completo tras someterse a una cirugía en el hombro derecho el mes pasado.

Pero después de mostrar que podía mantener su ritmo en la prueba de 13 vueltas, el español explicó que el resultado fue una combinación de una mejor condición física y una confianza renovada en las curvas a izquierdas.

Aunque los circuitos en sentido antihorario como Balaton Park siempre han sido su especialidad, Márquez se había sentido más lento que otros pilotos de Ducati en las curvas a izquierdas desde el inicio de la temporada 2026.

“Estoy más fuerte de lo que esperaba", admitió. “Llegué aquí con la sensación de Mugello, así que me siento muy lejos. Pero el hecho de que el circuito cambiara y [tenga más] curvas a izquierdas, empecé a pilotar de una mejor manera.

“En la primera parte de la temporada, no era la Ducati más rápida en las curvas a izquierdas; ahora empiezo a ser la más rápida, empiezo a jugar bien con el cuerpo. Así que me hace la vida más fácil en este circuito.

“Pero aquí soy más lento que el año pasado. Así que veremos si mañana podemos gestionar la carrera.”

No obstante, Márquez dejó claro que no puede pilotar al 100%, advirtiendo que su hombro sigue limitándolo en pista.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Preguntado por cómo se sentía después de la sprint, que se disputó en condiciones mucho más calurosas en comparación con los entrenamientos del viernes, respondió: “No mal. Mañana, el punto clave es entender cuándo siento la caída, porque la parte mental sigue en modo carrera, pero el cuerpo no acompaña.

“Necesito tener mucho cuidado, porque solo un pequeño error en un cambio de dirección, en la posición del cuerpo, como ocurrió en Le Mans, puede provocar una caída. Así que es lo que no queremos.

“Con la adrenalina, es difícil sentir qué está pasando, pero sientes que en cada vuelta te vas poniendo más y más rígido. Y en cada vuelta juegas menos con el cuerpo en el lado derecho.

“Mi hermano [Alex Márquez] me estaba bromeando en Mugello, y hoy también un poco, porque cuando me canso empiezo a pilotar como Norick Abe. Simplemente compenso con el lado izquierdo y la curva a derechas.”

Márquez cree que la clave de su victoria fue ampliar una ventaja de dos segundos en las tres primeras vueltas y gestionar la diferencia con Acosta en el resto de la carrera.

“La estrategia estaba clara. Ayer estaba en modo eco, hoy en modo super sport, y mañana necesito estar en modo sport.

“Estaba en modo super sport porque desde la primera vuelta de cada práctica por la mañana, lo di todo.

“Estaba pilotando rápido, y en la clasificación piloté de una manera normal para una sola vuelta. Y luego en la sprint, salgo y piloto al ataque total las tres primeras vueltas, y después simplemente gestiono la distancia.”

Con este resultado, Márquez ahora afronta una desventaja de 97 puntos respecto a Marco Bezzecchi de Aprilia en el campeonato.