Marc Márquez lidera los pedidos para cambiar las escapatorias de grava de Assen

Marc Márquez está presionando para que se realicen cambios en las escapatorias de grava del TT Circuit Assen tras varios accidentes aterradores durante el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP.

Aunque los Países Bajos ofrecieron una de las rondas más llenas de acción de la temporada 2026 de MotoGP, el fin de semana también estuvo marcado por varios incidentes de alto perfil.

En particular, Fermín Aldeguer quedó descartado para competir durante el resto del verano tras fracturarse una vértebra en los entrenamientos y Marco Bezzecchi fue trasladado al hospital el domingo tras una caída a alta velocidad en la vuelta 2.

En ambos casos, los pilotos salieron rodando por la grava, golpeando el suelo varias veces antes de finalmente detenerse.

Márquez, que sufrió una pequeña caída en la curva 16 en la FP1, afrontó el fin de semana de Assen con cautela, consciente de que cualquier error podría derivar en otro largo periodo fuera de acción.

Tras la carrera del domingo, el piloto oficial de Ducati reiteró sus preocupaciones sobre la seguridad en el circuito, argumentando que hay que hacer más para evitar que los pilotos salgan despedidos por el aire a alta velocidad.

"Assen es un circuito muy bonito", dijo. "Ya lo dije el año pasado y lo seguiré diciendo este año porque tienen que hacer algo con las zonas de escapatoria, porque cada piloto que entra en la grava a alta velocidad sale volando.

"Así que no sé qué tenemos que hacer, pero el viernes vimos a Fermín lesionarse. Fue una caída normal, pero al entrar en la grava, golpeó [el suelo].

"Hoy, Bezzecchi empezó a rodar al entrar en la grava, así que tienen que entender qué deben hacer".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi perdió el tren delantero de su Aprilia en la curva 15 mientras perseguía a Márquez por el tercer puesto. Al entrar con demasiada velocidad en la rápida curva de izquierdas, el italiano rodó por la grava antes de detenerse justo antes de las barreras en la entrada del pitlane.

El hasta entonces líder del campeonato fue llevado al hospital para una evaluación adicional, pero finalmente recibió el alta de los médicos después de que los escáneres confirmaran que no había sufrido ninguna lesión.

Luca Marini, de Honda, dijo que las consecuencias de su incidente podrían haber sido peores, y pidió a los organizadores que ampliaran la zona de escapatoria en la curva 15.

"Creo que tuvo mucha suerte de no golpear el muro", dijo Marini. "Tuvo muchísima suerte y espero que esté bien y que tenga una pronta recuperación para Sachsenring.

"Pero seguro que hablaremos sobre esa zona de escapatoria porque podemos mejorarla. Con las motos de ahora, la velocidad en curva es increíble. Y si te caes allí, quizá no haya suficiente espacio porque incluso viste que iba rodando por la grava.

"El problema es que pones grava, pero empiezas a rodar mucho. Así que quizá simplemente haya que tener más espacio, también con un poco de hierba, como vimos en el incidente de [Jorge] Martín en la curva 12 [en los entrenamientos]. Sin grava, con la hierba seca, fue perfecto.

"[Martín] no saltó, no rodó como lo hizo Aldeguer. Aldeguer se cayó muy despacio, pero empezó a saltar en la grava. Porque al final, cuando te caes aquí, nunca vas despacio. Siempre llegas a la grava súper rápido.

"Así que hablaremos con la comisión de seguridad e intentaremos mejorarlo, porque el muro tampoco estaba en una buena posición.

"Pero también en la curva 7 vimos que no está en una buena posición. Es un pequeño detalle que podemos mejorar".

Maverick Viñales, de Tech3, dijo que le sorprendió que su compatriota Aldeguer sufriera una lesión tras una caída relativamente lenta en la curva 11.

"He visto [la caída de Bezzecchi] en la repetición, y algo parecido a Aldeguer: cuando golpean la grava, vuelan muy alto.

"Por la caída de Bezzecchi, es difícil de entender, pero puede existir la posibilidad de que vaya realmente rápido cuando entra en la grava. Pero Aldeguer no iba rápido en la grava. Fue un normal; pequeño highside, pero una caída normal".

El compañero de equipo de Bezzecchi y nuevo líder del campeonato, Martín, cree que él mismo evitó posibles lesiones tras su propio incidente en la curva 12 durante los entrenamientos: "Por suerte, había mucha zona de escapatoria y después de todo el asfalto teníamos algo de verde y no grava.

"Creo que si hubiera habido algo de grava, habría empezado a dar volteretas hacia atrás, y no habría sido bueno."

GP de los Países Bajos - Domingo, en fotos