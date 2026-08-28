Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Aragón

Marc Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Aragón

Marc Márquez comenzó muy bien el Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP al marcar el mejor tiempo de los primeros entrenamientos libres.

Fabien Gaillard
Edited:
Marc Marquez, Ducati Team

El Gran Premio de Aragón comenzó con unos Entrenamientos Libres 1 disputados bajo el sol, con 21°C en el aire y 33°C en la pista. Sobre todo, arrancó sin uno de los aspirantes al título, es decir Ai Ogura, lesionado durante un entrenamiento en Japón, pero con Johann Zarco, que no se había subido a una MotoGP desde su terrible caída en el GP de Cataluña.

El primer hecho destacado de la sesión fue la caída —sin demasiada gravedad en la curva 3— de otro candidato al título mundial, el quinto del campeonato Fabio Di Giannantonio. La bandera amarilla se mostró durante unos instantes mientras se evacuaba la moto.

 

La cabeza de la clasificación fue cambiando de manos para acabar recayendo, poco antes del primer cuarto de hora de rodaje, en las del gran favorito de la prueba, Marc Márquez, con un primer tiempo de referencia de 1'47"763. Su hermano Álex lograba situarse a 0"033.

Esta fase de la sesión, el top 3 —que también incluye la KTM de Pedro Acosta a cuatro décimas— estaba compuesto únicamente por pilotos que montan el neumático medio delante, mientras que el resto del top 10 disponía de goma blanda. Su entrada en boxes permitió a Zarco hacer un primer balance con el Dr. Ángel Charte, médico de MotoGP, aparentemente sin ninguna alarma importante. El francés figuraba en ese momento en la séptima posición provisional, a 1,4 segundos de la cabeza.

Marc Márquez golpea fuerte de entrada

La segunda parte de la sesión vio a parte de los pilotos trabajar con los neumáticos utilizados desde el inicio del rodaje, mientras Marco Bezzecchi volvía a situarse en el top 3 tras montar un neumático medio nuevo delante. En cambio, con unas gomas que ya acumulan una decena de vueltas, Marc Márquez marcaba todos los mejores sectores para establecer un registro de 1'47"532, relegando a su hermano a 0"264.

A unos diez minutos del final de la FP1, el líder del campeonato de pilotos, Jorge Martín, figuraba justo fuera del top 10 a 1,6 segundos del mejor tiempo. Aventajaba por menos de una décima a Zarco, mientras que Toprak Razgatlioglu estaba entonces en el top 10 provisional.

Cinco minutos antes del final de la sesión, las banderas amarillas se mostraron en la curva 13 por un incidente, de nuevo sin gravedad, de Pedro Acosta, que permaneció mucho tiempo aferrado al manillar de una moto que, sin embargo, se deslizaba inexorablemente hacia su caída.

 

Poco después, gracias a unos neumáticos menos usados, las Yamaha se dejaban ver con las subidas al top 10 de Jack Miller, Fabio Quartararo y Álex Rins. Bezzecchi, por su parte, ascendía a la segunda posición, con un neumático delantero de nueve vueltas y un neumático trasero de 15 vueltas, a 0"221 de Márquez. Raúl Fernández también se colocaba, a 0"035 de la referencia, aunque a costa de un medio nuevo detrás.

El final de la sesión trajo nuevas mejoras, especialmente en el clan francés, donde Quartararo le arrebataba —por 0"009— la última plaza del top 10 a Zarco sobre el final, siendo ambos los primeros a más de un segundo de la cabeza. Entre los nombres destacados que están lejos de las posiciones delanteras, encontramos a Jorge Martín solo 18º  (a 1,5 segundos) y Pecco Bagnaia 20º  (a 1,8 segundos).

MotoGP - GP de Aragón - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 16

1'47.532

170.003 346
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.035

1'47.567

0.035 169.948 341
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 16

+0.221

1'47.753

0.186 169.654 349
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

+0.264

1'47.796

0.043 169.586 348
5 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 12

+0.713

1'48.245

0.449 168.883 350
6 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 17

+0.767

1'48.299

0.054 168.799 343
7 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 15

+0.847

1'48.379

0.080 168.674 345
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.937

1'48.469

0.090 168.534 347
9 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14

+0.966

1'48.498

0.029 168.489 345
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 17

+1.108

1'48.640

0.142 168.269 341
11 France J. Zarco LCR 5 Honda 16

+1.117

1'48.649

0.009 168.255 347
12 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+1.273

1'48.805

0.156 168.014 340
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 14

+1.290

1'48.822

0.017 167.988 345
14 Spain J. Mir Honda 36 Honda 15

+1.352

1'48.884

0.062 167.892 347
15 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 19

+1.477

1'49.009

0.125 167.699 350
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+1.574

1'49.106

0.097 167.550 342
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda 15

+1.582

1'49.114

0.008 167.538 349
18 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19

+1.591

1'49.123

0.009 167.524 347
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 18

+1.789

1'49.321

0.198 167.221 348
20 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+1.875

1'49.407

0.086 167.089 348
21 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 16

+1.969

1'49.501

0.094 166.946 348
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 19

+2.785

1'50.317

0.816 165.711 338
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Bezzecchi: "Aragón será una prueba exigente; después de Silverstone tuve una recaída física"

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

El programa del Rally de Paraguay 2026: especiales, horarios y más

WRC
WRC
Rally del Paraguay
El programa del Rally de Paraguay 2026: especiales, horarios y más

Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Países Bajos de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Países Bajos de la F1 2026

Por qué Verstappen, Hamilton y otros pilotos fueron investigados y no sancionados tras la sprint de Zandvoort

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Por qué Verstappen, Hamilton y otros pilotos fueron investigados y no sancionados tras la sprint de Zandvoort

Últimas noticias

Mercedes sobre las órdenes de equipo: "Habríamos hecho lo mismo si la situación hubiera sido a la inversa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Mercedes sobre las órdenes de equipo: "Habríamos hecho lo mismo si la situación hubiera sido a la inversa"

Carlos Sainz niega conversaciones con Audi F1 para 2027: "Nunca consideré dejar Williams"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Carlos Sainz niega conversaciones con Audi F1 para 2027: "Nunca consideré dejar Williams"

Marc Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Marc Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Aragón

Cómo Lando Norris mejoró aún más desde que ganó el título de F1, según McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Cómo Lando Norris mejoró aún más desde que ganó el título de F1, según McLaren