Marc Márquez: “Soy más lento” en las curvas que solían ser mi punto fuerte en Silverstone

Marc Márquez afirma que ya no puede compensar sus debilidades en Silverstone, ya que ahora es "más lento" en las curvas que fueron sus puntos fuertes durante el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado.

El piloto oficial de Ducati terminó séptimo, bastante lejos de la cabeza, en la sesión de entrenamientos del viernes, a más de siete décimas del ritmo marcado por la Aprilia de Marco Bezzecchi.

Lo que resulta más preocupante es que quedó a más de tres décimas de segundo de la Ducati del equipo VR46 pilotada por Fabio di Giannantonio, mientras que su hermano Álex Márquez también se mostró rápido, a pesar de terminar ligeramente por detrás de él en la tabla de tiempos.

Al finalizar la jornada, Márquez reveló que su estilo de pilotaje lo deja expuesto en circuitos rápidos y fluidos como Silverstone. Sin embargo, mientras que en años anteriores lograba compensar esa desventaja aprovechando sus fortalezas, su condición física actual ya no se lo permite en 2026.

Al preguntársele por qué seguía a su hermano Álex —piloto del equipo Gresini—, Marc Márquez comentó: "Aprendí que en algunos puntos él es rapidísimo; cuando intentaba imitarlo y seguirle, el resultado era aún peor, porque forzaba demasiado la conducción y perdía todavía más tiempo".

"Es cuestión de la naturaleza del piloto. A mis 33 años puedo adaptarme un poco, pero mi estilo de pilotaje es el que es".

"Con mi estilo, desde 2013, siempre he sido fuerte en los mismos circuitos. Por eso sufro en esas curvas fluidas".

"El año pasado ya tenía dificultades en los mismos puntos [de Silverstone] que ahora, pero lograba recuperar terreno en los cambios de dirección o situaciones similares. Este año no. Ahora sufro en esos mismos sitios, pero en los puntos donde antes era fuerte, voy algo más lento debido a la razón que ya conocemos [la lesión en el hombro]".

"Veremos si podemos gestionarlo e intentar disfrutar del fin de semana. La posición no importa".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

En su lucha por conseguir su décimo título mundial, Márquez ha ideado una estrategia clara: aprovechar al máximo las oportunidades en circuitos donde tradicionalmente es fuerte, al tiempo que minimiza los daños en escenarios como Assen.

Sin embargo, el español admitió que tendrá que esforzarse mucho tan solo para lograr meterse entre los cinco primeros en Silverstone.

"Ayer hablábamos de que las curvas rápidas y fluidas son el punto fuerte de la Aprilia, especialmente en circuitos como Assen o este.

"Pero estamos trabajando bien, tratando de encontrar la mejor configuración. De momento, estamos lejos del podio, aunque más cerca del *top 5*; sin embargo, todavía no estoy entre los cinco primeros. Así que tenemos que trabajar para intentar meternos en ese grupo".

Y añadió: "Tengo un poco más de potencial que en Assen. Estoy en una posición similar, pero me siento algo más optimista que allí".

El piloto de 33 años subrayó que tanto Di Giannantonio como Álex Márquez le llevan ventaja, aunque ninguno de los dos está en condiciones de disputarle el primer puesto a Aprilia.

"Álex y Diggia son rápidos. Son rapidísimos, pero Aprilia es un poco más rápida o más constante. Así que ya veremos.

"Por supuesto, las motos tienen sus puntos fuertes y débiles. A lo largo de la temporada hemos entendido que Aprilia es más rápida que nosotros en las curvas fluidas, mientras que nosotros somos más rápidos en las curvas de tipo "stop-and-go" [frenada fuerte y aceleración].

"Pero, como hemos visto hoy, no somos la Ducati más rápida, así que intentaremos seguir trabajando".