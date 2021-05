Marc Márquez lamenta su caída y no haber aprovechado la oportunidad

El de Honda reapareció en Portugal tras nueve meses de baja por lesión, y ni en la carrera de Portimao, ni en la de Jerez, hace quince días, pudo acercarse a su nivel habitual por los condicionantes físicos de estar en pleno proceso de recuperación de la fractura en el brazo derecho.

Sin embargo, este domingo en Le Mans, se pudo ver, en algunos momentos de la caótica carrera flag to flag, que empezó en seco, apareció la lluvia y terminó en condiciones mixtas, al Marc Márquez de siempre, al piloto pillo en el cambio de moto, al corredor rápido liderando la carrera y al campeón que lleva dentro levantándose de una primera caída y volviendo a la carrera para remontar como loco y rodar más rápido que los de cabeza, pese a ir retrasado.

“Las sensaciones son malas porque siento que no he aprovechado la oportunidad que me ha dado la lluvia, pero forma parte de la vuelta a la competición. En Jerez y Portimao fue fácil aceptarlo porque veía que no podía físicamente, pero aquí con la lluvia pude sacar un poco más. Hacia tiempo que no lideraba una carrera”, recordó el de Honda.

Pese a esas buenas sensaciones, Marc se mostró contrariado.

“Estoy más enfadado con la segunda caída. La primera son cosas que pueden pasar, condiciones delicadas. Pero la segunda era completamente innecesaria, estaba pensando más en la posición sobre la moto que en la carrera y eso es peligroso, no hacía falta”.

Pese a ese tono autocrítico, Márquez también vio cosas positivas.

“Estoy contento porque este fin de semana se ha visto alguna pincelada de cosas buenas, sobre todo en carrera cuando han caído cuatro gotas, la habilidad de cambiar de moto, de afrontar el flag to flag y liderar la carrera. No ha sido un problema y eso me deja un poco más tranquilo”, dijo en clave de recuperación.

“En agua, el físico no era un problema y he podido pilotar más o menos como quería, he sido rápido y hábil, el que tuvo retuvo y eso es bueno. Pero en seco he notado las limitaciones. Se están dando pasos y quizá un paso adelante en la recuperación sea esto que hemos vivido hoy. Me sentía cómodo y fuerte, pero no lo he sabido aprovechar y tengo que ser autocrítico: con las condiciones que había se podía haber hecho un gran resultado”, subrayó el piloto español.

Con este primer cero desde su reaparición, Márquez se queda a 64 puntos del liderato y con opciones ya muy comprometidas de engancharse a la lucha por el título.

“Este año ya dije que no estamos pensando en el título, independientemente de lo que pasase en esta carrera, no afecta en mis objetivos, ojalá eche de menos estos puntos a final de año, sería la señal de que vamos bien. Me falta mucho para estar al cien por cien, sobre todo en seco. Me quedo más con que he sabido buscarme la vida”, apuntó.

El momento de entrar a cambiar la moto cuando empezó a llover fue el mejor para Marc, que ganó posición al ser el más rápido en hacerlo, superando a Fabio Quartararo en el cambio.

“He entrado en paralelo con él porque he visto que no aceleraba en la embocadura del pit lane y era medio segundo gratis. He podido adelantarle en el cambio de moto, como en la F1”, relató.

“Llevo casi un año sin actividad. En 2020 solo hice una carrera y no la acabé. Es mucho tiempo sin competir. Echo de menos esta falta de carreras, estar con otros pilotos en la pista, la lucha, adelantando. Hoy era una gran oportunidad, me dejé llevar por las buenas sensaciones. Hemos sido pacientes y todo forma parte de la recuperación, pero me hubiera gustado utilizar la situación de hoy porque era una gran oportunidad de hacer un gran resultado. Aunque en estas condiciones, lograr un buen resultado hubiese tapado la realidad”, zanjó el de Cervera.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

