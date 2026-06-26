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MotoGP GP de Países Bajos

Marc Marquez intentará “sobrevivir” a Assen tras victorias consecutivas en MotoGP

El español se prepara para un fin de semana difícil en Assen, explicando por qué no le gusta el trazado de la pista

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez no espera que Assen favorezca sus puntos fuertes, e insiste en que su objetivo este fin de semana es simplemente “sobrevivir” y limitar los daños en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP.

El piloto oficial de Ducati llega a la 10.ª ronda de la temporada 2026 de MotoGP tras victorias consecutivas en domingo en Balaton Park y Brno.

Sin embargo, el español no espera que su racha de victorias continúe en los Países Bajos después de terminar el viernes en sexta posición, a tres décimas del ritmo más rápido. También sufrió una pequeña caída en la curva 16 en la FP1.

“Así que el objetivo era estar entre los 10 primeros, y cuando vi que el tiempo por vuelta era aceptable, simplemente entré al box, y mañana será otro día", dijo, refiriéndose a su decisión de permanecer en el garaje después de que la práctica se reanudara con solo tres minutos restantes tras una bandera roja.

“Entiendo inmediatamente que en este circuito, normalmente, sufría, y este año será un poco más difícil que los anteriores, pero intentemos sobrevivir”.

Márquez explicó que no se siente cómodo en el TT Circuit de 4,54 km, subrayando cómo los pilotos son castigados por cometer incluso errores menores.

“Es demasiado rápido, y demasiado rápido para cambiar de dirección, y demasiado estrecho”, dijo. “Pequeños errores, los puedes pagar muy caros.

Más de MotoGP:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“No estoy pilotando cómodo, pero estoy pilotando bien. Especialmente en el T1 me siento bien, pero el T2, T3, T4, no los estoy disfrutando, pero tienes que estar sobre la moto”.

Añadió: “El trazado es bonito, y me gusta el trazado, pero el riesgo que asumes en este circuito es altísimo, y esto no me gusta.

“Es simplemente una montaña rusa. Pero somos profesionales y no vas a amar 22 circuitos, y no te van a gustar los 22 fines de semana y las 22 carreras.

“Tienes que ser profesional e intentar dar tu 100%. Gané aquí el año pasado, el sprint y la carrera principal, y este año estamos ahí e intentaremos hacerlo lo mejor posible”.

Márquez ha logrado tres victorias en Assen a lo largo de los años. Tardó hasta su tercer año en MotoGP antes de triunfar en la ‘Catedral de la Velocidad’, antes de volver a ganar con Honda en 2018. El año pasado, la carrera de Assen llegó durante una racha brillante en la campaña de Márquez.

"No me gusta porque, primero, gané carreras aquí, gané carreras, pero es muy rápido y estrecho, y las escapatorias están llenas de grava, piedras muy grandes en la grava que están dentro de las normas, pero no", dijo Márquez.

"Es ese tipo de circuito en el que espero algo de lluvia, pero no será el caso este año, y sí, intentar sobrevivir."

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