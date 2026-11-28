MotoGP GP de Valencia

Marc Márquez califica de “injusta” la penalización en la sprint de Valencia tras el incendio

El recién coronado campeón de 2026 espera cambios en el reglamento tras considerar que fue penalizado injustamente por el drama de la salida en la sprint de Valencia

Rachit Thukral

Publicado: 28 nov 2026, 17:33

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Marc Márquez describió como “injusta” la doble penalización de long lap que recibió tras la salida abortada del sprint del Gran Premio de Valencia, aunque admitió que podía tomarse con humor el incidente al haber asegurado ya el título de MotoGP 2026. ​

La Ducati oficial de Márquez se incendió debido al sobrecalentamiento después de que los pilotos pasaran casi 10 segundos en la parrilla de salida esperando a que se apagaran las luces, antes de que dirección de carrera finalmente abortara la salida. ​

Tras el incidente con fuego, el español regresó caminando al garaje para cambiar a su segunda moto, lo que activó automáticamente una penalización por abandonar la parrilla durante el procedimiento de salida. ​

Aunque dirección de carrera aplicó el reglamento, la penalización generó reacciones divididas dadas las circunstancias atenuantes, ya que el pórtico de luces de salida había sufrido un problema técnico. ​Márquez cree que la penalización no estaba justificada, pero encontró consuelo en el hecho de que finalmente no tuvo ninguna incidencia en el resultado del campeonato.

“Fue una situación muy extraña”, dijo.

“Lo que le pasó a mi moto fue normal, porque estuviste 10 segundos en el limitador. Esta es una moto de carreras. Estamos en MotoGP, así que todo está construido al límite. Puedes estar 5 segundos en el limitador [de revoluciones], no 10 segundos.

“Es cierto que las reglas son las reglas. Si deciden poner un retraso en la salida y sales de la parrilla, hay dos penalizaciones de long lap. Pero, para mí, creo que cambiarán las reglas de cara al futuro.

“Estoy sonriendo porque el campeonato está cerrado. Pero no fue justo, porque no fue un problema técnico de mi moto. Fue un problema técnico, pero fue un problema técnico de dirección de carrera [lo que lo provocó]”.

Márquez admitió que habría aclarado la penalización con dirección de carrera de inmediato si el campeonato todavía hubiera estado en juego en Valencia.

“Puedo reírme de ello porque el campeonato ya estaba sentenciado; si esto hubiera pasado en Portugal, habría ido directamente a Dirección de Carrera”, dijo.

"Podrían haberme ahorrado la penalización. No hay nada en juego, y Aprilia ya había asegurado el título de constructores [pendiente de los resultados del domingo].

“Puedo entender por qué el público se enfadó. Debería haberse tratado como una nueva carrera: todos de vuelta a boxes y luego una salida nueva.” ​ Preguntado por si había considerado desobedecer la penalización, dado que era su último fin de semana en MotoGP, Márquez respondió con una gran sonrisa: “Sí, pero no era el momento de recibir un ride-through y luego una bandera negra. Pero lo estaba pensando.

“Estaba allí peleando con [Jorge] Martin y dije: ‘no, no lo haré [cumplir la penalización]’. Pero luego pensé, quizá me caiga un ride-through, luego quizá una bandera negra. No era el momento.” ​ También hubo preguntas sobre la gestión de la resalida, ya que a los pilotos restantes no se les indicó que regresaran a boxes pese a que control de carrera anunció que se seguiría el procedimiento de resalida rápida. ​ El sprint finalmente arrancó a las 3:25 pm hora local con una vuelta de calentamiento adicional, 25 minutos después de la hora prevista para la salida original. ​ “Un retraso en la salida significa 5 minutos, no más, no 25 minutos”, dijo Márquez.

“Así que la decisión correcta era todos en el box, poner los calentadores [de neumáticos] e incluso revisar las motos, porque Ducati estaba preocupada por las otras motos Ducati, porque no saben cómo estará el motor ni cómo estará el embrague.” ​ Márquez cayó a la 14.ª posición tras cumplir la penalización, pero cruzó la línea de meta 13.º después de que Fermin Aldeguer, de Gresini, se cayera en la fase final del sprint.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Por qué Marc Márquez fue penalizado por abandonar la parrilla de Valencia, pese a que no hizo nada mal

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Rachit Thukral





MotoGP en Valencia: Marco Bezzecchi domina la sprint, Marc Márquez 13° tras el drama de la salida



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



2 h



MotoGP en Valencia: Marco Bezzecchi domina la sprint, Marc Márquez 13° tras el drama de la salida





La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



3 h



La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia





GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



3 h



GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa

More from

Marc Márquez





Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



5 h



Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera





Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



5 h



Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"





La reacción de Acosta ante el retiro de Marc Márquez que le impedirá medirse con el múltiple campeón en Ducati



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



22 h



La reacción de Acosta ante el retiro de Marc Márquez que le impedirá medirse con el múltiple campeón en Ducati

More from

Ducati





Los directivos de MotoGP y Liberty se reunirán con los equipos para explicar el futuro del campeonato



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



6 h



Los directivos de MotoGP y Liberty se reunirán con los equipos para explicar el futuro del campeonato





Tardozzi ve correcta la retirada de Marc Márquez pese al shock en Ducati



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 d



Tardozzi ve correcta la retirada de Marc Márquez pese al shock en Ducati





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Marc Márquez califica de “injusta” la penalización en la sprint de Valencia tras el incendio



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



4 min



Marc Márquez califica de “injusta” la penalización en la sprint de Valencia tras el incendio





Durksen y León logran podio en la sprint de F2 en Qatar 2026; Villagómez en los puntos



FIA F2



F2 FIA F2



Losail



8 min



Durksen y León logran podio en la sprint de F2 en Qatar 2026; Villagómez en los puntos





Por qué Marc Márquez fue penalizado por abandonar la parrilla de Valencia, pese a que no hizo nada mal



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



55 min



Por qué Marc Márquez fue penalizado por abandonar la parrilla de Valencia, pese a que no hizo nada mal





Bastianini: "El podio era una promesa a KTM, ¡absurdo conseguirlo en Valencia!"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Bastianini: "El podio era una promesa a KTM, ¡absurdo conseguirlo en Valencia!"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete