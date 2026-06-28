Marc Marquez sobre el choque al estilo Rossi con di Giannantonio: "Lo acato, callo y corro"

Marc Márquez dice que le gustaría "acatar" y quedarse "callado" sobre su choque al final de la carrera con Fabio di Giannantonio en el Gran Premio de los Países Bajos.

El piloto oficial de Ducati defendía la cuarta posición a falta de seis vueltas en Assen cuando di Giannantonio lanzó un ataque al entrar en la última chicana.

Los dos pilotos se tocaron en el vértice, obligando a Márquez a irse largo hacia la grava, mientras que di Giannantonio también se fue bastante más allá de la línea blanca al salir a la recta de meta.

El vigente campeón perdió terreno de inmediato tras perder impulso, cayendo hasta el sexto lugar detrás de su hermano, Alex Márquez, mientras que di Giannantonio continuó en cuarto lugar.

El piloto de VR46 recibió una penalización de vuelta larga por parte de los comisarios por cortar la chicana tras no ceder la ventaja obtenida, lo que lo relegó a la sexta posición.

Sin embargo, al final no supuso ninguna diferencia en su posición final, ya que superó a los hermanos Márquez para recuperar el cuarto lugar.

Preguntado por su opinión sobre el choque, Márquez dijo: "Fue un incidente de carrera; eso es lo que dijo Dirección de Carrera, porque no fue penalizado por el contacto sino por cortar la chicana.

"Así que aceptamos la decisión. Fue un incidente de carrera y ya está. Lo acato, me callo y corro; eso es todo".

El incidente entre Márquez y di Giannantonio evocó recuerdos del famoso enredo entre el español y su archirrival Valentino Rossi en Assen en 2015.

En la última vuelta, Márquez, entonces piloto de Honda, metió su moto por el interior de la Yamaha de Rossi en la misma parte del circuito, lo que llevó a que ambos pilotos se tocaran.

Rossi siguió recto por la grava para hacerse con la victoria, mientras que Márquez tuvo que conformarse con la segunda posición. Dirección de Carrera consideró en aquel momento que el choque entre ambos fue un incidente de carrera.

Cuando le hablaron de los paralelismos entre los dos choques, Márquez bromeó: "¡Al menos en 2015 hice la chicana!"

Tras perder su segunda batalla con di Giannantonio, Márquez cruzó la meta en sexta posición, pero fue sancionado con una posición por salirse de la pista en la última vuelta, quedando séptimo por detrás de Enea Bastianini, de Tech3.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras haber ganado los dos últimos grandes premios en Balaton Park y Brno, terminó la carrera a 10s del ganador Ai Ogura.

Sin embargo, el piloto de 33 años nunca esperó estar en la pelea por las primeras posiciones este fin de semana, ya que había afirmado que su objetivo era simplemente sobrevivir al fin de semana.

"Salí y sabía que mi lugar era terminar sexto, séptimo u octavo", dijo. "Es cierto que, viendo la carrera, lo máximo era el quinto puesto, pero al final terminamos séptimos.

"Lo bueno es que salimos de Países Bajos sin lesiones, así que ese era mi objetivo principal".

Añadió: "Assen tiene curvas de muy alta velocidad, pero estoy sufriendo mucho con el [cambio de dirección de la] curva a izquierdas a la de derechas, especialmente si necesito cambiar desde la izquierda y llegar a un punto de frenada en el lado derecho.

"Ahí es donde estoy sufriendo más y hoy es donde la gente me ataca".

Márquez fue el único de los pilotos de cabeza que usó el neumático trasero blando en la carrera, una decisión que él y su equipo tomaron justo antes de la salida. El español explicó que sus limitaciones físicas acabaron determinando su elección de neumáticos en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

"No tengo la condición física para aprovechar el máximo potencial del neumático en [todas] las vueltas. Así que dije: ‘Pilotaré la moto despacio y solo apretaré en vueltas sueltas’, y para apretar en vueltas sueltas el trasero blando era mejor", explicó.

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