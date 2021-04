A Márquez le espera una Honda "crítica" en su regreso

Después de dos grandes premios, todos los pilotos de Honda ya se han ido al suelo en alguna ocasión. En total, entre Pol Espargaró, Stefan Bradl –el sustituto de Marc Márquez–, Takaaki Nakagami y Alex Márquez suman ocho caídas.

El español del equipo LCR es quien encabeza este ranking con tres, por dos de Espargaró y Nakagami, y otra de Bradl. Además, el campeón de Moto3 y Moto2 es el único piloto de la parrilla que no ha podido terminar ninguna carrera.

"No es la mejor manera de empezar la temporada", reconocía tras el GP de Doha. "Podría poner mil excusas, pero no es el camino para crecer. Es una pista donde históricamente sufre Honda, pero hoy el error fue mío. Es el momento de mejorar y aprender. Estoy seguro de que vendrán mejores momentos".

Honda está empatada con KTM en el último puesto del campeonato de constructores. La octava plaza de Espargaró en la primera carrera del año es su mejor bagaje. De hecho, además de Márquez, Nakagami tampoco ha inaugurado su casillero, mientras que Polyccio suma 11 puntos por 7 de Bradl. Un debutante en la marca y un sustituto.

En lado opuesto a Honda se encuentra Yamaha. El fabricante de Iwata ha ganado las dos primeras carreras y lidera el campeonato de marcas por delante de Ducati gracias a las victorias de Maverick Viñales y Fabio Quartararo. El español y el francés todavía no han besado el asfalto este año. Lo mismo ocurre con Franco Morbidelli y Valentino Rossi, por más que los pilotos del Petronas estén hasta arriba de problemas.

La situación de Honda es preocupante. Después de tocar fondo el pasado año sin Marc Márquez, en 2021 las cosas no han hecho sino empeorar.

"La moto no es tan mala, es crítica y es fácil cometer un error", señalaba Alex Márquez en Qatar.

Al menos Pol Espargaró sí dejaba algún resquicio a la esperanza a la espera de que vuelva el #93 y dome una RC213V que sigue siendo ingobernable para el resto: "La moto es rápida, no me preocupa porque la velocidad está ahí. No sé que pasará cuando venga Marc, pero la moto hoy estaba para luchar por el podio. Si no es por un error hubiera acabado sexto. La moto está a nivel y tiene mucho potencial", afirmó.

Las fotos de las caídas de los pilotos de Honda en lo que va de 2021

