"El agua me salvó la vida", dice Márquez

Buriram.- Lesionado desde julio de 2020, Marc Márquez reapareció tras su cuarta operación en el brazo en el Gran Premio de Aragón, hace dos semanas, acabo cuarto el pasado domingo en Japón y hoy logró el quinto puesto en la meta de Tailandia, aunque rodó casi toda la carrera cuarto y por unos instantes llegó a ser tercero al pasar a Pecco Bagnaia, pero el italiano reaccionó devolviéndole el adelantamiento al no querer asumir más riesgos que los justos el de Honda.

"Al llover se abrían las posibilidades y tomé riesgos, pero controlados. Todos íbamos un poco igual, tanteando. Cuando contacté con Pecco me costó intentar adelantarle. Si quieres adelantar a una Ducati tienes que ser mucho más rápido. Pero contento por el ser el fin de semana más completo", explicó Marc.

"Carrera solida, me lo tome con calma al principio porque el neumático trasero no me da seguridad. Tuve un buen ritmo y llegue a Pecco, estaba pensando en qué sitio le podía pasar, pero perdía demasiado en la frenada, lo he intentado en la última curva, pero cuando he visto que llegaba muy al límite he dejado los frenos porque he visto que si me caída él se está jugando el Mundial, así que contento, el podio ha estado cerquita pero seguimos evolucionando", relató.

"Ha sido el mejor fin de semana del año de largo, en seco era el primer gran premio en el que me he sentido muy competitivo".

"El agua me salvó la vida porque fui a pecho descubierto todo el fin de semana. Este Gran Premio lo planteé al ataque. Pero esta mañana me levanté y el brazo estaba bloqueado. Por eso las sensaciones en el warm up fueron tan malas", desveló el corredor español.

"Al final de la carrera tenía la zona (lesionada) muy fatigada, y eso se puede ver cuando piloto, porque levanto el hombro", ilustró.

La carrera de MotoGP estuvo a punto de ser suspendida, como le pasó a la de Moto2 que tuvo que ser detenida tras dos banderas rojas.

"Las condiciones estaban para correr. Fue mucho más peligroso en Moto2, donde la bandera roja debería haber salido mucho antes", se quejó.

Una condiciones que perjudicaron al líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo que se fue sin puntuar de Buriram.

"Quartararo lo tenía bien para hacer una buena carrera, pero en agua tienes que acertar en muchas cosas. Pero está por delante todavía", recordó, aunque ahora con solo dos puntos sobre Pecco.

En la parte final de la carrera Johann Zarco llegó como un avión hasta Márquez, al que superó sin grandes problemas, pero no hizo lo propio con Bagnaia.

"Es normal que Ducati imponga órdenes de equipo, porque no ganan el Mundial desde 2007. Es como la Copa Ducati, y es normal que quieran sacar partido de la moto que tienen", justificó las órdenes de fábrica.

Ahora los pilotos tendrán una semana de descanso antes de afrontar un doblete en Australia y Malasia.

"Creo que Phillip Island será duro, porque ese circuito saca a relucir todos los aspectos débiles de nuestra moto", finalizó el de Cervera.