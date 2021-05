Márquez: "No veo ningún piloto Honda cerca de ganar"

Honda no gana una carrera de MotoGP desde la victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Valencia de 2019, hace 544 días, casi un año y medio, y según admitió este viernes el propio corredor no ve, ahora mismo, a ningún piloto de la marca logrando acabar con esa mala racha a corto plazo.

“Ojalá esa mala racha la pueda romper yo. El año pasado mi hermano Alex estuvo cerca de ganar en Aragón y en la carrera de aquí (Francia). Para Pol (Espargaró) Le Mans es un circuito que se le da bien, irá rápido; también Nakagami fue rápido en Jerez”, introdujo Marc.

“Pero honestamente no veo ningún piloto Honda cerca de la victoria. El primer objetivo debe ser hacer un podio y, sobre todo, poner a más pilotos dentro del top 5 u 8. Pero confío plenamente, y estoy seguro, que de aquí a final de año habrá alguna victoria de Honda”, admitió Márquez, que acabó la jornada con el 8º mejor tiempo del día.

El de Honda sigue en su proceso de recuperación y el intenso frío de Le Mans no le beneficia en absoluto físicamente, lo que le obliga a mantener la prudencia.

“Ahora me viene natural ser prudente porque tampoco tengo el sentimiento de salir e ir rápido de golpe. Normalmente, antes era capaz de ir rápido sin tener la situación bajo control, pero ahora tengo que ser suave y que la moto no haga movimientos raros para no cansarme. Mi instinto de arriesgar me sale, pero dentro del equipo me conciencian muy bien, me lo remarcan mucho que estamos en nuestra situación, que no es nuestro campeonato, que estamos en una situación particular. No se descarta nada, pero sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y dónde queremos llegar”.

En su situación actual, una carrera en mojado y con un poco de lío puede acabar dándole alguna ventaja a un piloto que siempre se ha movido bien en situaciones extrañas.

“Por un lado pienso en la recuperación y me interesa un fin de semana normal sumando kilómetros, pero por otro lado mi otro yo me hace pensar en conseguir el mejor resultado y eso en un fin de semana con lluvia y lío puede ser bueno, o malo si el que te caes eres tú. Ahora mismo no me desagrada la lluvia, y eso significa que no estoy en forma. Cuando llueve y un piloto dice que no pasa nada, es que no está en forma, porque cuando estás bien siempre quieres una carrera en seco”.

Márquez no se marca plazos y mantiene su hoja de ruta en la recuperación de una lesión que le mantuvo nueve meses fuera de combate.

“Respecto a Portimao, en Jerez noté un cambio de sensaciones más grande. Aquí, el cambio hoy no ha sido tanto, pero es relativo al trazado. Aquí hay frenadas muy fuertes, en Jerez también, pero allí los cambios de dirección son más suaves. Aquí, toda la parte del final de recta y el último parcial tiene cambios de dirección con mucha fuerza. Me he sentido un poco más limitado. Hemos rodado poco en seco, en mojado me he sentido mejor porque haces menos fuerza. Sabemos, y ya lo dijimos en Jerez, que no estoy a tope aquí, que tampoco lo estaré en Mugello ni en Barcelona, es tiempo, depende de cómo van las molestias, estamos tratando de gestionarlo de la mejor manera”.

Una de las noticias del día fue la suspensión del Gran Premio de Finlandia que debía celebrarse el 11 de julio, y la entrada de una segunda carrera en Austria, que será el 8 de agosto, un tiempo que gana Marc para recuperarse.

“En clave recuperación vivimos el día a día, no sabemos cuándo estaremos bien, vamos mejorando. Aquí, por la humedad y el frío, tengo más molestias en el brazo en general, el cuerpo tiene que ir adaptándose y el médico me ha dicho que es completamente normal”.

“Por lo que respecta a correr dos carreras en Austria, soy un piloto al que no me gusta repetir circuitos, no es bueno para un Mundial, pero las circunstancias son así y si se pueden salvar grandes premios está bien. En clave de recuperación, si la carrera se hace más tarde es mejor para mí, tendré más tiempo para hacer gimnasio y recuperarme”, cerró el de Cervera.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images