Márquez: "Aún veo mucha diferencia entre los dos brazos"

La puesta a punto del piloto de Cervera (Lleida) tras su reaparición en Portimao le está precisando más tiempo del que incluso él había calculado. El brazo derecho que se rompió en julio de 2020 al caerse en la primera parada del calendario, y que después fue sometido a tres operaciones, evoluciona bien pero lentamente, al menos en la percepción del #93.

Márquez no puede moverse como a él le gustaría encima de la moto, y si a eso se le añade la falta de rodaje el resultado es que el catalán tiene que afrontar los fines de semana de gran premio dosificándose, para no desfondarse antes de tiempo.

“Mi brazo está allí. Tengo molestias en el hombro. Va mejorando, pero no he notado mucha diferencia respecto de Jerez. Yo soy impaciente y le digo al doctor que quiero mejorar más. Y él me dice que pare un mes, que solo entrene el brazo y que estaré mejor”, ironiza el multicampeón, que, de cualquier forma, va dando pasitos. El próximo, el que acordó el miércoles de la pasada semana con el médico, que le permitirá introducir un día de entrenamiento en moto entre grandes premios.

“La consolidación del hueso va bien, y eso me permitió aumentar la intensidad de trabajo en el gimnasio estos últimos días. Pero aún veo que hay mucha diferencia entre los dos brazos, y por eso seguramente las sensaciones encima de la moto son las que son”, puntualizó este jueves el catalán, que atraviesa un periodo difícil, al igual que la compañía para la que trabaja.

Desde que causó baja, Honda ha perdido el rumbo. Y su precario estado físico actual le impide que pueda hacer mucho a corto plazo. Al igual que su húmero, la recuperación de la marca del ala dorada también requiere paciencia.

“Honda está trabajando mucho, y traen muchas cosas. Pero todo se hace más difícil si no hay un piloto rápido delante. Estamos volviendo de un año muy complicado, con un novato (Alex Márquez) y Cal Crutchlow, que no estaba en su mejor momento. Ahora estamos recuperando el camino, pero se necesita tiempo”, añadió Márquez.

“Yo siempre trato de ser honesto, y ahora mis comentarios no son precisos, porque mi conducción cambia a lo largo del fin de semana debido al agotamiento”, advirtió el español desde Le Mans, donde seguramente deberá enfrentarse a un fin de semana de lluvia: “Por un lado me gustaría rodar en seco, para seguir con la rehabilitación. Mi límite ahora es físico, y puede que la lluvia haga que lo sea un poco menos. Pero, entonces, mi posición encima de la moto también se verá condicionada”.

Las fotos de la temporada 2021 de Marc Márquez en MotoGP

