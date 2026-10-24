Crónica de carrera

MotoGP GP de Australia

Marc Márquez gana la sprint para tomar el liderato por puntos en Australia, caída de Martín

Un giro de 12 puntos en la lucha por el campeonato: Márquez gana y Martín abandona

Rachit Thukral

Publicado: 24 oct 2026, 4:48

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Marc Márquez volvió a ponerse al frente de la clasificación de MotoGP con una gran victoria en la sprint del Gran Premio de Australia, mientras que su rival por el título, Jorge Martín, se cayó cuando iba segundo.

Los dos españoles protagonizaron una batalla épica por la victoria en Phillip Island el sábado, después de que la pista se secara por completo tras los chubascos anteriores.

Pero justo después de la mitad de la carrera, Martín cayó junto a su Aprilia mientras perseguía a Márquez por la primera posición, lo que otorgó a este último una ventaja de 10 puntos en el campeonato sobre el piloto de Ducati.

Alex Márquez terminó segundo para Gresini, mientras que Fabio di Giannantonio completó un triplete de podio para Ducati en tercera posición.

Al inicio de la carrera, Márquez hizo el holeshot desde la pole position, mientras que Martín saltó de cuarto a segundo para colocarse justo detrás de su rival por el título.

Alex Márquez inicialmente fue en la dirección contraria desde la segunda posición de la parrilla, antes de volver a adelantar a Johann Zarco y a Martín en rápida sucesión en la vuelta 2 para emerger como un potencial escudero para su hermano.

Pero Martín se deshizo rápidamente del piloto de Gresini y luego lanzó un ataque sobre el vigente campeón del mundo en la vuelta 3, haciendo que la maniobra cuajara en la curva 10.

Sin embargo, justo cuando parecía que Aprilia tenía ventaja sobre Ducati en condiciones de seco, Martín se fue largo en la curva 4 en la vuelta 5, permitiendo que Márquez volviera a pasar al liderato.

Martín volvió a adelantar a Márquez en la curva 1 en la vuelta siguiente, solo para ceder de nuevo la posición con un error en la curva 4.

La batalla entre ambos llegó a su punto álgido en la vuelta 8, con los dos intercambiando posiciones al menos tres veces en las primeras cinco curvas, lo que permitió incluso a Alex Márquez unirse a la pelea.

Justo después de caer de nuevo a la segunda posición, Martín lo echó todo a perder en la curva 8, deslizándose hacia la grava a 180 km/h. El español fue colocado en una camilla por los comisarios y trasladado al centro médico, donde los doctores evaluarán su estado.

Con Martín fuera, Márquez no tuvo problemas para mantener a raya a su hermano, recibiendo la bandera a cuadros con un margen de tres décimas para asegurar su novena victoria sprint de la temporada.

Di Giannantonio se recuperó de una discreta clasificación que lo dejó octavo en la parrilla para terminar tercero, asegurando su segunda victoria sprint consecutiva.

Con la caída de Martín y el piloto de Trackhouse Raul Fernández entrando en boxes por dolor, la ofensiva de Aprilia estuvo liderada por Marco Bezzecchi, que cayó al 12.º puesto en la primera vuelta antes de remontar hasta el cuarto.

Pedro Acosta acabó quinto para KTM tras llegar a rodar tercero, mientras que Ai Ogura terminó sexto después de salir 12.º.

El compañero de equipo de Acosta, Brad Binder, disfrutó de una sólida carrera hasta la séptima posición, mientras que el héroe local Jack Miller volvió a ser el piloto de Yamaha mejor clasificado este fin de semana al sumar dos puntos en octavo lugar.

El Honda de LCR Diogo Moreira completó los puestos de puntos en novena posición, mientras que el top 10 lo cerró Iker Lecuona, que sustituía al lesionado Fermin Aldeguer en Gresini.

El brillante esfuerzo de Zarco en la clasificación quedó arruinado por un problema técnico, y el francés se retiró en la vuelta 4 cuando rodaba dentro del top seis.

SPRINT

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

19'09.411

12 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+0.323

19'09.734

0.323 9 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+0.590

19'10.001

0.267 7 4 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+1.074

19'10.485

0.484 6 5 P. Acosta KTM 37 KTM 13

+3.689

19'13.100

2.615 5 6 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+6.146

19'15.557

2.457 4 7 B. Binder KTM 33 KTM 13

+7.433

19'16.844

1.287 3 8 J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+7.782

19'17.193

0.349 2 9 D. Moreira LCR 11 Honda 13

+10.722

19'20.133

2.940 1 10 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 13

+10.773

19'20.184

0.051 11 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+11.215

19'20.626

0.442 12 E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+11.437

19'20.848

0.222 13 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+11.568

19'20.979

0.131 14 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+18.277

19'27.688

6.709 15 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 13

+37.945

19'47.356

19.668 dnf R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+5 Vueltas

13'49.668

5 Vueltas Retirada dnf J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+6 Vueltas

11'08.358

1 Vuelta Retirada dnf M. Viñales Tech3 12 KTM 6

+7 Vueltas

10'40.115

1 Vuelta Retirada dnf J. Zarco LCR 5 Honda 3

+10 Vueltas

6'17.953

3 Vueltas Retirada dnf P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 2

+11 Vueltas

4'42.169

1 Vuelta Retirada Ver los resultados completos

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