Marc Márquez no disputará el GP de Andalucía

El actual campeón, que fue intervenido el martes en Barcelona de una fractura en el húmero derecho tras caerse el domingo en Jerez, regresó el jueves al trazado andaluz, donde los servicios médicos del Mundial le autorizaron a subirse de nuevo a la moto.

Márquez decidió descansar la jornada del viernes para tratar de ganar el máximo de tiempo posible, y volvió a salir a la pista el sábado, con motivo del tercer entrenamiento libre.

Tras completar cuatro salidas a pista y dar un total de 18 vueltas, su tiempo le colocó el 19º en la tabla, a 1,3 segundos del más rápido (Maverick Viñales), un registro que le obligaba a pasar por la primera criba de la cronometrada.

Inmediatamente después de bajarse de la moto, el piloto de Cervera (Lleida) se subió al camión del equipo con los responsables de Honda, que evaluaron la situación y optaron por no seguir con el gran premio.

A la espera de ver cómo se recupera, se espera que el catalán reaparezca en la tercera parada del calendario, prevista para el fin de semana del 9 de agosto, en Brno (República Checa). Esa será la primera prueba de un triplete que completarán las dos carreras que se celebrarán consecutivamente en el Red Bull Ring.

"Esta tarde el plan era hacer una tanda más larga, tomar contacto con la moto y hemos visto que ha ido rápido. Por la tarde se ha encontrado mal, más dolor y hemos comprendido que era mejor no tomar más riesgos. Hemos seguido el plan, y analizar la situación. Entre todo hemos decidido que era lo más adecuado. Este era nuestro plan siempre respondiendo al estado físico del piloto. Marc ha escuchado su cuerpo, por la mañana ha ido de una manera y por la tarde de otro, cuando ha visto que no podía lo hemos comprendido. Ha hecho mucho viniendo e intentándolo. Marc ya sabéis que es una persona muy fuerte, el quería probar, le hemos apoyado y ha sido lo correcto. Un campeón no se puede quedar en casa si cree que tiene una pequeña posibilidad. Ahora tiene el brazo inflamado y dolor pero pasará, quedan muchas carreras por delante", dijo Alberto Puig.