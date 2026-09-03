Marc Márquez comparte una impactante imagen de su brazo derecho

Marc Márquez ha mostrado una estremecedora imagen sobre cómo está realmente su brazo derecho, al publicar unas imágenes personales de su visita a MotorLand Aragón, en la que resultó victorioso, como suele acostumbrar en la pista turolense.

El vigente campeón del mundo cosechó en el Gran Premio de Aragón su octava victoria en la categoría reina, manteniendo la pista española como uno de sus grandes feudos, para mantenerse invicto desde que es piloto de Ducati, ya sea en sábado o en domingo. Al español se le escapó la pole, que le robó Marco Bezzecchi con un descomunal récord de la pista, pero no falló en la sprint, rebasando al italiano en la primera curva de la prueba, ni en la carrera larga, al superarle en una espectacular maniobra en paralelo, en la recta de atrás, a más de 300 kilómetros por hora.

Sin embargo, el #93 no venció con la holgura de otros años en Aragón. Pedro Acosta estuvo pegado a su rueda durante buena parte de la carrera, y aunque Márquez se permitió el lujo de guardarse algo de ritmo para despegarle en los giros finales, cruzó la línea de meta con una ventaja de 1.7 segundos sobre el 'Tiburón de Mazarrón'.

No es ningún secreto que Márquez sigue arrastrando consecuencias de su lesión en el brazo derecho, que se lesionó en el GP de Indonesia de 2025, justo tras asegurar su séptima corona en la categoría reina, en un incidente provocado por Bezzecchi. El ilerdense sigue buscando lo que él llama su "nuevo 100 por 100", y en base a esa filosofía, se está viendo obligado a dividir los grandes premios entre los que son para atacar, y en los que no le queda otra que defenderse.

Por ejemplo, en Silverstone, el catalán solamente pudo ser noveno el sábado y séptimo el domingo, y en el 'Inside' de Ducati se le vio decir que "no tenía control" sobre su brazo derecho, un comentario que no quería que saliera a la luz, por lo que explicó el jueves en Aragón. MotorLand, sin embargo, era una pista para ir a por todas, y salió con los 37 puntos en juego. Pero el brazo del multicampeón sigue estando maltrecho, como ha mostrado él mismo tras la visita a Teruel.

El mayor de los Márquez Alentà ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de fotos personales de las últimas semanas y también del Gran Premio de Aragón, en las que se le ve celebrando con su hermano Alex, con su pareja, Gemma Pinto, o entrenando, en bicicleta y en el gimnasio.

Precisamente es en esta última circunstancia, en la tercera foto del carrusel que ha publicado (que puedes ver arriba), donde se ve el estado de su brazo derecho. Se puede observar cómo está prácticamente hundido en la zona del hombro, y las diferencias notables con su brazo sano, el izquierdo.

La imagen ha llamado poderosamente la atención, por más que no sea una sorpresa cómo se encuentra Marc Márquez. De hecho, desde su entorno no tienen problemas en admitir lo complicada que es su situación, y el mérito que tiene lo que está consiguiendo, metido en la pelea por el título de MotoGP y volviendo a ser segundo clasificado de la general.

El domingo, tras la carrera de Moto3, le preguntaron a su protegido, Máximo Quiles, a quien lleva a través de su empresa Vertical Management, si se había dado cuenta de que estaba ganando como Marc Márquez, con "brazo y medio" (viene de romperse la clavícula). El murciano de 18 años, que acababa de vencer en su carrera, contestó: "No es comparable. Marc no va con un brazo y medio, va con un brazo solo, porque lo tiene destrozado".