Marc Márquez explica por qué le dijo a Hadjar que no participara en el GP de Países Bajos
Después de que Hadjar revelara la semana pasada que había hablado con Márquez sobre su lesión, la estrella de MotoGP ha explicado ahora los consejos que le dio al piloto de F1
Marc Márquez ha explicado por qué aconsejó a Isack Hadjar que no compitiera en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos mientras se recuperaba de una lesión en la muñeca.
El piloto de Red Bull tenía muchas ganas de correr en Zandvoort el pasado fin de semana a pesar de haberse lesionado la muñeca la semana anterior mientras hacía ejercicio en un gimnasio.
Pero el joven de 21 años decidió finalmente no participar en la carrera tras hablar de la situación con el director del equipo, Laurent Mekies, y con el expiloto de Red Bull Márquez, quienes le instaron a centrarse en su recuperación.
Márquez, actual campeón del mundo de MotoGP, ha revelado ahora que Hadjar se puso en contacto con él tras su lesión para pedirle consejo sobre cómo afrontar su recuperación.
Tras haber visto cómo su propia carrera se veía truncada por una fractura en el brazo en el de Jerez en 2020, Márquez aconsejó al piloto franco-argelino que no se precipitara en su regreso, advirtiéndole de las posibles consecuencias.
"Hadjar se puso en contacto conmigo", explicó Márquez a MotoGP.com. "No soy médico, claro está, pero solo para darle un consejo.
"Porque a veces, para un piloto de moto —o un piloto de coche, en este caso—, es muy difícil, ya que a veces sientes que, bueno, quizá puedas. Pero es difícil aceptar eso de: “Vale, me saltaré esta carrera y me prepararé mejor para la siguiente”.
"Y es justo lo que le dije. He aprendido en el pasado que perderse una carrera no te cambia la vida. Perderse una carrera, o empeorar la lesión por volver a correr demasiado pronto, sí que puede cambiarte la vida.
"Mi vida cambió mucho desde la lesión de Jerez. Así que sí, solo intenté darle ese consejo a Hadjar, y creo que tomó la decisión correcta porque tiene una larga carrera por delante".
Isack Hadjar
Foto de: Rainier Ehrhardt
Los comentarios de Márquez reflejan un cambio significativo en su mentalidad, ya que el piloto oficial de Ducati ha admitido en repetidas ocasiones en los últimos años que ha aprendido a aceptar sus limitaciones físicas.
La carrera del español en MotoGP estuvo a punto de terminar cuando se fracturó un hueso del brazo durante una grave caída de tipo "highside" en la primera prueba de la temporada 2020, en Jerez. Tras someterse a una intervención quirúrgica inmediata, intentó volver a la competición tan solo unos días después, en el GP de Andalucía, pero el esfuerzo adicional al que se vio sometido su cuerpo debilitó la placa que le habían colocado en el brazo.
Tras retirarse a mitad del fin de semana, acabó perdiéndose toda la temporada, y no fue hasta una cuarta operación en 2022 cuando pudo recuperar gran parte de la movilidad que había perdido en el brazo.
La ausencia de Hadjar en el Gran Premio de los Países Bajos supuso el ascenso de Liam Lawson, procedente de Racing Bulls, para sustituirlo en Red Bull, mientras que Yuki Tsunoda ocupó el puesto de Lawson en el equipo hermano.
Aún no está claro cuándo volverá Hadjar a la competición, ya que el próximo Gran Premio está previsto en Monza el 6 de septiembre.
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