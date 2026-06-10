Por qué Marc Márquez aún no celebra un regreso completo pese a ganar en MotoGP

Marc Márquez asegura que todavía no está dispuesto a considerarse un aspirante al título de MotoGP 2026, a pesar de haber ascendido al quinto puesto del campeonato gracias a una actuación dominante en el Gran Premio de Hungría.

El piloto oficial de Ducati volvió a lo más alto del podio en el Balaton Park Circuit el domingo, al vencer a Pedro Acosta en un duelo directo para lograr su victoria número 100 en un gran premio.

Llegó una semana después de una actuación positiva en el Gran Premio de Italia, con una operación adicional en su hombro derecho en mayo que finalmente lo puso en el camino correcto hacia la recuperación.

Pero el nueve veces campeón del mundo dice que su resultado en Hungría no sirve como prueba concluyente de su recuperación, especialmente debido al trazado del circuito, e insiste en que todavía no ha vuelto a estar en plena forma tras su accidente en el Gran Premio de Indonesia del pasado octubre.

"Estoy súper feliz de volver a la victoria, y espero y deseo que esta sea mi última remontada. Pero sé y entiendo que esta remontada aún no ha terminado", dijo.

"Ganamos, pero era un circuito que me ayudaba mucho en las curvas de izquierda. Mi condición física estaba algo floja, era un poco más débil y estaba sufriendo más.

"Pero simplemente creí y lo hicimos. Lo hicimos otra vez. Volver después de Indonesia, ganar otra vez después de la última lesión en Indonesia. Eso fue algo duro en el aspecto físico, pero más duro en el aspecto mental.

"Siento que todavía estoy lejos de mi rendimiento [óptimo], de la manera en que quiero pilotar. Pero aun así, sigo siendo rápido."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Desde el comienzo del fin de semana, Márquez había restado importancia a sus opciones de lograr un gran resultado, afirmando que repetir su doble victoria de 2025 simplemente no era posible.

Su opinión no cambió después de batir a la KTM de Acosta para lograr la pole ni de ganar la sprint el domingo, e insistió en que no estaba físicamente en forma para seguir siendo competitivo a lo largo de la distancia de un gran premio.

Pero Márquez sostuvo que no estaba ocultando sus cartas, e insistió en que realmente creía que no sería capaz de convertir su velocidad a una vuelta en una victoria en carrera.

"Soy creyente, pero por supuesto [la victoria] no estaba en el plan", dijo el campeón vigente. "Se puede ver en los periódicos que no miento. Solo en la práctica libre 2, lo di todo.

"Pero en Mugello, por ejemplo, no tenía ese ritmo para hacerlo y entonces estaba sufriendo mucho. Pero aquí, me estaba adaptando bien con mi estilo de pilotaje y eso ayudó mucho a ahorrar energía.

"Es cierto que quizá por primera vez en mi carrera tuve un problema de arm pump en el brazo izquierdo porque estaba empujando demasiado con el izquierdo en la carrera. En el hombro, me siento vacío.

"Cuando adelanté a Acosta, usé mucha energía. Fue una bonita lucha. Pero luego apreté durante dos vueltas y dije: ‘OK, ¿ahora cuántas vueltas? Y todavía quedaban 10’."

Márquez dijo que su victoria en Hungría se sintió "cara", al haber pagado un precio tan enorme para volver al camino de la victoria tras su accidente en Lombok con el Marco Bezzecchi de Aprilia.

"Sumamos 37 puntos. Siento que esta victoria quizá es demasiado cara porque desde Indonesia he sufrido mucho", dijo.

"Ya entendí en 2020 que la vida de un deportista puede cambiar de un día para otro. Fue algo duro en el aspecto físico, pero más duro en el aspecto mental.

"Trabajamos mucho. Las primeras carreras fueron súper duras y ahora solo soy un creyente. Intento dar mi 100 por ciento."

Fotos del GP de Hungría - Domingo