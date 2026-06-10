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MotoGP GP de Hungría

Por qué Marc Márquez aún no celebra un regreso completo pese a ganar en MotoGP

Marquez festejó su victoria en Hungría por todo lo alto, pero es consciente de que necesita más tiempo para recuperar su forma de 2025.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez asegura que todavía no está dispuesto a considerarse un aspirante al título de MotoGP 2026, a pesar de haber ascendido al quinto puesto del campeonato gracias a una actuación dominante en el Gran Premio de Hungría.

El piloto oficial de Ducati volvió a lo más alto del podio en el Balaton Park Circuit el domingo, al vencer a Pedro Acosta en un duelo directo para lograr su victoria número 100 en un gran premio.

Llegó una semana después de una actuación positiva en el Gran Premio de Italia, con una operación adicional en su hombro derecho en mayo que finalmente lo puso en el camino correcto hacia la recuperación.

Pero el nueve veces campeón del mundo dice que su resultado en Hungría no sirve como prueba concluyente de su recuperación, especialmente debido al trazado del circuito, e insiste en que todavía no ha vuelto a estar en plena forma tras su accidente en el Gran Premio de Indonesia del pasado octubre.

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"Estoy súper feliz de volver a la victoria, y espero y deseo que esta sea mi última remontada. Pero sé y entiendo que esta remontada aún no ha terminado", dijo.

"Ganamos, pero era un circuito que me ayudaba mucho en las curvas de izquierda. Mi condición física estaba algo floja, era un poco más débil y estaba sufriendo más.

"Pero simplemente creí y lo hicimos. Lo hicimos otra vez. Volver después de Indonesia, ganar otra vez después de la última lesión en Indonesia. Eso fue algo duro en el aspecto físico, pero más duro en el aspecto mental.

"Siento que todavía estoy lejos de mi rendimiento [óptimo], de la manera en que quiero pilotar. Pero aun así, sigo siendo rápido."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Desde el comienzo del fin de semana, Márquez había restado importancia a sus opciones de lograr un gran resultado, afirmando que repetir su doble victoria de 2025 simplemente no era posible.

Su opinión no cambió después de batir a la KTM de Acosta para lograr la pole ni de ganar la sprint el domingo, e insistió en que no estaba físicamente en forma para seguir siendo competitivo a lo largo de la distancia de un gran premio.

Pero Márquez sostuvo que no estaba ocultando sus cartas, e insistió en que realmente creía que no sería capaz de convertir su velocidad a una vuelta en una victoria en carrera.

"Soy creyente, pero por supuesto [la victoria] no estaba en el plan", dijo el campeón vigente. "Se puede ver en los periódicos que no miento. Solo en la práctica libre 2, lo di todo.

"Pero en Mugello, por ejemplo, no tenía ese ritmo para hacerlo y entonces estaba sufriendo mucho. Pero aquí, me estaba adaptando bien con mi estilo de pilotaje y eso ayudó mucho a ahorrar energía.

"Es cierto que quizá por primera vez en mi carrera tuve un problema de arm pump en el brazo izquierdo porque estaba empujando demasiado con el izquierdo en la carrera. En el hombro, me siento vacío.

"Cuando adelanté a Acosta, usé mucha energía. Fue una bonita lucha. Pero luego apreté durante dos vueltas y dije: ‘OK, ¿ahora cuántas vueltas? Y todavía quedaban 10’."

Márquez dijo que su victoria en Hungría se sintió "cara", al haber pagado un precio tan enorme para volver al camino de la victoria tras su accidente en Lombok con el Marco Bezzecchi de Aprilia.

"Sumamos 37 puntos. Siento que esta victoria quizá es demasiado cara porque desde Indonesia he sufrido mucho", dijo.

"Ya entendí en 2020 que la vida de un deportista puede cambiar de un día para otro. Fue algo duro en el aspecto físico, pero más duro en el aspecto mental.

"Trabajamos mucho. Las primeras carreras fueron súper duras y ahora solo soy un creyente. Intento dar mi 100 por ciento."

Fotos del GP de Hungría - Domingo

Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Luca Marini, Honda HRC

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Red Bull KTM Factory Racing garage

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Aprilia Racing Team garage

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Davide Tardozzi, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Iker Lecuona, Gresini Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Red Bull KTM Tech 3 garage

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Trackhouse Racing Garage

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Aprilia Racing Team bike front wing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Aprilia Racing Team bike side wings

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Se celebra un espectáculo de danza en la plaza

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
FOTO DESTACADA - Colisión entre pilotos tras la salida durante el Gran Premio de Hungría de MotoGP, celebrado en el circuito Balaton Park de Balatonfokajar, Hungría, el 7 de junio de 2026. (Foto de Ferenc ISZA / AFP vía Getty Images)

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Joan Mir, Honda HRC

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Iker Lecuona, Gresini Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Francesco Bagnaia, Ducati Team; Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del domingo en el GP de Hungría de MotoGP 2026
MotoGP
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