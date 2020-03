Márquez reveló qué es "lo peor" para él de estar en cuarentena

El campeón del mundo de MotoGP convocó a sus miles de seguidores en redes sociales para compartir con ellos unos minutos en directo desde su domicilio particular, donde está pasando el estado de alarma que se vive en toda Europa por el COVID19.

Marc Márquez interactuó con un gran número de fans, llegando a estar conectados al mismo tiempo más de 11.000 usuarios durante el directo, entre ellos el campeón de Fórmula 1 Fernando Alonso, quien bromeó con el catalán al subir un mensaje en el que aseguraba que “te estoy fisgoneando”.

Marc quiso empezar con una recomendación a todos sus seguidores.

“La mejor ayuda ahora es estar en casa, que estemos todos juntos en esto es la mejor medicina contra este virus”, dijo.

El piloto admitió que el confinamiento lo está llevando de la mejor manera que puede.

“Menos mal a la Play, estoy entrenando estos días para hacer más o menos un papel decente en la carrera del domingo”, en referencia al StayAtHomeGP que enfrentará a varias de las estrellas del campeonato en modo online.

“Estoy pasando el tiempo y haciendo cosas diferentes, no me gusta normalmente estar en casa, pero ahora hay que estar”, dijo.

“Lo que llevo peor es tener la nevera cerca, estar en casa y con la nevera llena es peligroso. Hago ejercicio y sigo recuperando el hombro, aunque se ha alargado en el tiempo, sigo con molestias y no tengo la recuperación cien por cien terminada”, explicó el español.

El de Honda sigue el día a día de todo lo que se va publicando sobre el campeonato, aunque ahora mismo lo que más desea es que termine la actual situación.

“Esperemos que haya carreras, por eso estamos entrenando para estar listos y que todo esto pase lo más rápido posible. Que todo vuelta a la normalidad y tener la suerte de volver a la vida cotidiana, algo que valoraremos mucho más después de lo que estamos pasando”.

El piloto mostraba una imagen muy relajada, en casa y desaliñado, por lo que le preguntaron por su no-peinado.

“Lo de la peluquería lo llevo bien, no dejo que me corte el pelo mi hermano, no me quiere tanto como parece”, aseguró entre risas.

Entrando en materia deportiva, Marc avisó de que “cada año los rivales se superan. Campeón fui el año pasado, ahora estamos todos a cero”.

Sobre la moto de 2020, mandó un mensaje de tranquilidad.

“La moto nueva no empezó de la mejor manera pero cada vez va un poco mejor, esperando verla en diferentes circuitos, pero el último día en Qatar mejoró bastante”.

“Es un problema de compromiso, a veces el problema del motor viene del chasis o al revés, en pretemporada trabajamos más el motor porque se precintan antes de empezar el campeonato, con el chasis tienes margen durante la temporada, por eso nos centramos más en el motor”.

También habló sobre la presión que iba a soportar su hermano Alex como debutante en MotoGP y con la Honda oficial.

“Primero debe saber gestionar la presión que es mucha, solo entrar en el box de HRC ya es una gran presión, pero una vez aquí debe ir de menos a más, eso ya es progresar”, valoró.

Le recordaron que está a solo ocho victorias de las 90 de Ángel Nieto.

“Se dice rápido pero prefiero no pensarlo mucho, ojalá pueda irme acercando este año y lograrlo el próximo, para hacerle un buen homenaje a Ángel”.

Otra cuestión que le plantearon fue quién es mejor, en su opinión, si Valentino Rossi o Casey Stoner.

“Mejor Valentino por títulos, al final siempre miras los títulos y el palmarés, Stoner era un pura sangre, un talento enorme, salía y ya iba rápido, y eso lo admiraba muchísimo”, argumentó.

Sobre la tensa relación que mantiene en los últimos años con Rossi, le preguntaron cómo lo llevaba ya que de joven el italiano era su ídolo.

“Al final se tienen que saber separar las cosas, lo que hace y está haciendo Rossi es increíble, sigue siendo un referente, como lo fue Dani (Pedrosa) o Mick Doohan y como serán otros pilotos, lo importante es que tengas un referente y puedas copiar o adaptar las cosas buenas para mejorar como piloto”.

También se interesaron los fans por cuáles habían sido los pilotos más duros contra los que se ha enfrentado.

“He tenido rivales muy duros, depende de la categoría, uno fue Nico Terol en la época de 125cc, también Pol Espargaró en Moto2. Ya en MotoGP, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso, he aprendido muchas cosas de ellos, sobre todo la manera de gestionarse, ves las tácticas de cada uno para intentar mejorar”.

Como es lógico, Marc echa de menos las carreras, pero quiso hace una reflexión al respecto.

“Lo primero que echo de menos es ver a la familia, a mis abuelos y que todo vuelta a la normalidad, las carreras ahora están en un segundo plano”.

Una de las opciones que se barajan para compactar la temporada es disputar dos carreras en un mismo fin de semana.

“No creo que se haga, primero intentaremos volver a la normalidad y luego Dorna adaptará el calendario para que se realicen las máximas carreras posibles y los aficionados puedan disfrutar. A ver cómo realmente nos podemos adaptar a esta nueva situación”.

Por último, Márquez cerró el encuentro virtual con sus fans, con una nueva recomendación.

“Tenemos una gran responsabilidad todos, algo tan simple y fácil como estar en casa, y esa es la mejor manera que tenemos de ayudar”.

