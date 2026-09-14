Marc Márquez estaba “jugando con nosotros” en Misano, dice Alex Márquez

Alex Márquez cree que su hermano Marc Márquez nunca estuvo en riesgo de perder el liderato del Gran Premio de San Marino, y dijo que el piloto de MotoGP del equipo oficial Ducati estaba "jugando" con sus rivales.

En las fases finales de la carrera de MotoGP del domingo en Misano, los tres primeros pilotos estaban separados por apenas un segundo, con Alex Márquez y Pedro Acosta acercándose de forma significativa al líder de la carrera.

Incluso cuando Acosta, de KTM, se descolgó, el menor de los Márquez mantuvo la presión durante varias vueltas, antes de que el campeón vigente se escapara en el último giro para lograr su quinta victoria de la temporada.

Sin embargo, el piloto de Gresini cree que la lucha por la victoria nunca fue tan ajustada como parecía, y dijo que Marc Márquez siempre tuvo suficiente margen sobre él.

"Cuando adelanté a Jorge [Martín], Marc estaba casi un segundo por delante de nosotros, así que dije: ‘vale, intenta calmarte un poco y [montar un ataque] más tarde’", recordó al hablar con MotoGP.com.

"Pero gestionó esa diferencia de una manera realmente buena. Cuando yo apretaba, él apretaba; cuando yo era un poco más lento, él era más lento. Así que estaba jugando un poco con nosotros. Pilotó de una manera realmente buena".

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uno de los principales rivales de Marc Márquez por el título quedó eliminado en la primera vuelta, cuando Marco Bezzecchi se fue al suelo desde el liderato en la curva 13.

Eso dejó a Márquez peleando por el liderato con la otra Aprilia oficial de Martín, pero él también quedó fuera de la lucha justo antes del ecuador de la carrera tras sufrir agarrotamiento en el brazo.

Alex Márquez cree que Marc empezó a priorizar su desafío por el campeonato por encima de la victoria en la carrera después de la caída de Bezzecchi en la primera vuelta.

"Hoy no pilotó de la mejor manera. Él sabe cómo pilotar de una forma mejor", dijo el piloto de Gresini sobre Marc Márquez.

"Creo que con la caída de Bez y jugando por un campeonato, se relajó un poco demasiado en un momento.

"Más tarde, no estaba pilotando de una manera en la que asumiera todo el riesgo. Creo que estaba pilotando al 99%. Solo puso su 100% durante unas pocas vueltas para abrir esa diferencia y mantenerla, pero después estaba jugando un poco".

Alex Márquez cree que sus propias opciones de victoria se vieron perjudicadas por una mala sesión de clasificación en la que se cayó dos veces y terminó noveno en la parrilla.

"Pagamos un poco la energía extra que pusimos al principio viniendo desde la P9", explicó.

"Perdimos las opciones de victoria en la clasificación. Dije que el mejor sueño era acabar en el podio. Pero cuando sueñas algo, sabes que será realmente difícil, así que el objetivo real era ser P4, P5, P6.

"Pero en el warm-up me sentí realmente bien. Y cuando hice una primera vuelta realmente buena [en la carrera], dije: ‘Necesito ir hacia delante’.

"Pude pilotar de una manera realmente buena y estoy muy contento por el equipo. Me ayudaron mucho después de la difícil clasificación del sábado".

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