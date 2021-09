Márquez: "Si no lo intentaba no me quedaba tranquilo"

Alcañiz.- Y no la logró por muy poco, porque Marc Márquez llegó a ir hasta siete veces primero, en otros tantos adelantamientos en las tres últimas vueltas que fueron respondidos por un Pecco Bagnaia inabordable hoy, ganador justo y merecido del Gran Premio de Aragón.

Pero la noticia positiva es que se pudo ver, aunque fuera en un circuito que es como el jardín de su casa, al Marc de antes de la lesión, jugándose los bigotes, por una victoria.

“Por intentarlo no ha sido, así soy yo. Me costaba, ha habido un momento de la carrera que no sabía si intentarlo o no, si seguirle, porque sabía que si me mantenía ahí con él iba a intentarlo y tenía las de perder”, explicó Marc al final de la carrera.

“Aparte de que vengo de dos carreras consecutivas cayéndome, con dos caídas más este fin de semana, una temporada que no está siendo fácil, y en esas condiciones un podio era bueno, pero si no lo probaba no me quedaba tranquilo. Lo he intentado en todas las partes del circuito. Prefería intentarlo aún a riesgo de irme al suelo en el intento”, confesó un Márquez combativo.

“Sabía que tenía las de perder, porque aunque le pasaba en la recta de atrás él me recuperaba siempre. No ha podido ser, pero estoy muy contento de estar en el podio y quiero dar las gracias a todos los que están ahí apoyándome”.

El de Honda, tras la carrera, en el parque cerrado, lanzó un mensaje a los que, supuestamente, dicen que le costará volver a ser el de antes.

“Hay mucho ‘boquerón’ desinformado hablando, pero eso forma parte del show de este mundo, pero un piloto tiene que ser capaz de seguir la suya como hago yo y que no le afecte nada. A veces sale bien y a veces mal. Hoy ha salido bien y podía haber salido mejor y entonces hubiera sido un héroe”, valoró. “Estoy contento porque ha sido una muy buena carrera”.

A Márquez solo le apartó de la victoria un Pecco Bagnaia imperial, que en su primera victoria no mostró ni una sola fisura, ni un solo error, giró como un reloj todas y cada una de las vueltas en cabeza desde la pole. “Pecco ha hecho una gran carrera, con un gran ritmo. Con este calor no me esperaba que fuera tan rápido. Al principio traté de guardar neumáticos, pero he tenido que apretar para poder seguirle”, admitió. “De dónde venimos y cómo estamos, este segundo puesto sabe a gloria. Es un circuito especial para mí y sé que en Misano la próxima semana volveremos a la realidad. Y la realidad no es ser el décimo, pero si el quinto o sexto, así que solo queda seguir trabajando y el futuro dirá”, zanjó el de Honda.