Declaraciones
MotoGP Test oficial de Sepang

Marc Márquez dice que la Ducati 2026 es "mejor que la del año pasado"

Marc Márquez, que lideró ayer la jornada, solo tomó parte este miércoles en la sesión matinal del test oficial de pretemporada MotoGP en Sepang, completando 30 vueltas con un tiempo discreto.

Oriol Puigdemont
Publicado:
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Sepang (Enviado Especial).- El campeón del mundo de 2025 se 'sorprendió' a sí mismo el martes, al acabar la primera jornada del testo oficial de Sepang al frente de la hoja de tiempos, bajando el tiempo hasta un 1.57.018 que lo dejaba a solo 17 milésimas del tiempo de la pole del gran premio del año pasado, que logró Pecco Bagnaia.

Este miércoles, con mucho más calor que el día de antes y con la irrupción, a primera hora de la tarde, de la lluvia, Marc Márquez se tomó con mucha más calma las cosas, sin olvidar que sigue en su proceso de recuperación de la lesión que sufrió en el hombro en octubre.

Al final del día, el de Ducati dio 30 vueltas por la mañana con un mejor tiempo de 1.58.386, el 15º mejor de la tanda, mientras que por la tarde, el español no salió a pista.

"La lluvia de la tarde nos ha frenado el día", explicó Márquez en el centro de prensa.

"Por la tarde teníamos unas pruebas importantes que llevar a cabo y que las tendremos que hacer mañana por la mañana", un trabajo aplazado que puede obligar a variar los planes en el box oficial de Ducati. "Puede que tengamos que renunciar a las vueltas rápidas", avisó.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Con el motor congelado y con muchas novedades en los carenados, Márquez sabe dónde tiene que rascar con la nueva GP26.

"Lo importante es la aerodinámica. Ahora mismo estamos trabajando y no tenemos miedo a coger elementos anteriores", en referencia a los carenados del año pasado que tan buen resultado le dieron, sobre todo a él.

Márquez avisó ayer que había ido muy rígido sobre la moto y que seguía con los procesos de cuidado físico.

"Hoy he ido más suelto, aunque con menos fuerza. Pero creo que eso nos ha pasado a todos. Hemos hecho tandas de tres vueltas, que aquí, en Malasia, se hacen largas. Casi todos hemos hecho estas tandas", argumentó.

Dentro de los planes iniciales de Márquez, este jueves, último día de test, tenía previsto completar la distancia de carrera, algo que ahora se puede complicar.

"Si tengo tiempo me gustaría hacer la simulación de carrera, porque eso también me ayudaría a mejorar mi condición física", entiende.

Aunque los motores no cambia excesivamente, la GP26 es un paso adelante evidente respecto a la 25. "Esta moto la noto mejor que la del año pasado, pero hay que ir poco a poco. Lo que pasa, es que, como siempre, lo que sumas aquí lo pierdes allá", concluyó el de Cervera.

