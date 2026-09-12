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Crónica de carrera
MotoGP GP de San Marino

Marc Márquez domina a Bezzecchi y gana el sprint en Misano

Marc Márquez ganó la carrera Sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP al tomar ventaja sobre Marco Bezzecchi desde la salida, antes de imponer su ley en el circuito italiano. Jorge Martín completó el podio.

Téha Courbon
Edited:
Marc Marquez, Ducati Team

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Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Giacomo Agostini

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
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Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Luigi Dall'lgna

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Salida de la carrera

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
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Marco Bezzecchi salía desde la pole position de la carrera Sprint del Gran Premio de San Marino, por delante de Marc Márquez y Fermín Aldeguer. Noveno en la parrilla, Johann Zarco había sido sancionado por molestar a Bezzecchi durante la clasificación, pero su sanción no se aplicará hasta la carrera principal, mañana.

Las temperaturas habían aumentado claramente con respecto a las observadas hasta entonces, con 39°C en pista y 27°C en el aire.

En cuanto a los neumáticos, Marc Márquez y Jorge Martín eligieron salir con el medio trasero, mientras que los otros pilotos del top 5 montaban el blando.

Marc Márquez se lanzó por el interior de la primera curva y le arrebató directamente el liderato de la carrera a Marco Bezzecchi. Fermín Aldeguer perdió varias posiciones y quedaba sexto. Johann Zarco también falló en su salida, pero se mantenía a las puertas del top 10, junto a Fabio Quartararo.

Marc Márquez no lograba abrir hueco en cabeza. Por detrás, Aldeguer y Pedro Acosta luchaban por la quinta plaza, pero finalmente fue Álex Márquez quien aprovechó para adelantar a los dos pilotos.

En la tercera vuelta, Fabio Quartararo cometió un error al intentar el interior sobre Diogo Moreira. El francés pudo reincorporarse, pero en última posición. Marc Márquez conseguía por fin alejarse de Marco Bezzecchi, que se dejaba distanciar. Jorge Martín estaba a rueda de Fabio Di Giannantonio, al acecho para recuperar el último escalón del podio.

Márquez impone su ley en el jardín de Bezzecchi

Marc Márquez parecía ahora intocable, a más de un segundo de Bezzecchi. El español era el único piloto que rodaba en 1'30. Johann Zarco había logrado remontar hasta la décima posición.

En la séptima vuelta, Jorge Martín superaba a Fabio Di Giannantonio, mientras que Álex Márquez ya había alcanzado a los dos pilotos. El piloto de Aprilia estaba a algo menos de un segundo de su compañero de equipo.

A seis vueltas del final, Marco Bezzecchi aumentaba el ritmo y había reducido la diferencia con Marc Márquez a seis décimas. El campeón vigente lograba contener al italiano estabilizando la diferencia. Jorge Martín se había quedado descolgado, a 2,7 segundos de los dos líderes. En las últimas vueltas, Marc Márquez recuperó ritmo, alejando a su primer perseguidor a más de un segundo.

Marc Márquez finalmente ganó la carrera sprint del Gran Premio de San Marino por delante de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Johann Zarco cruzó la línea de meta a las puertas de los puntos, en la décima posición.

San Marino Grand Prix de San Marino - Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

19'48.519

12
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+1.068

19'49.587

1.068 9
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+3.538

19'52.057

2.470 7
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+3.968

19'52.487

0.430 6
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+4.348

19'52.867

0.380 5
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+6.944

19'55.463

2.596 4
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+7.707

19'56.226

0.763 3
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+8.832

19'57.351

1.125 2
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+11.712

20'00.231

2.880 1
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 13

+14.534

20'03.053

2.822
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+17.043

20'05.562

2.509
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+17.405

20'05.924

0.362
13 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+17.763

20'06.282

0.358
14 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+18.181

20'06.700

0.418
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+18.476

20'06.995

0.295
16 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 13

+18.752

20'07.271

0.276
17 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+21.113

20'09.632

2.361
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+20.698

20'09.217

19 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+21.740

20'10.259

1.042
20 Spain J. Mir Honda 36 Honda 13

+22.054

20'10.573

0.314
21 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+24.419

20'12.938

2.365
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