Marc Márquez reconoce sus dificultades en Silverstone, pero evita el pánico
Márquez afirma que "luchará" cuando se sienta "a gusto sobre la moto", tras haber tenido dificultades para terminar séptimo en Silverstone
Marc Márquez afirma que el mal resultado obtenido en el Gran Premio de Gran Bretaña se debió exclusivamente a él, e insiste en que simplemente le faltó el ritmo necesario para luchar en los primeros puestos.
El piloto oficial de Ducati tuvo una actuación mediocre el domingo en Silverstone, donde acabó séptimo tras llegar a rodar en tercera posición en la primera vuelta.
Aunque la Desmosedici no fue rival para las Aprilia durante todo el fin de semana, Márquez también tuvo dificultades en comparación con sus compañeros de Ducati, Álex Márquez y Fabio di Giannantonio.
Su falta de ritmo se atribuyó inicialmente al rendimiento de los neumáticos, después de que el español perdiera mucho terreno por un problema con el neumático trasero en la carrera sprint del sábado.
Sin embargo, Márquez subrayó que el domingo no hubo ningún problema de ese tipo e insistió en que tanto el neumático como la moto funcionaron según lo previsto.
Cuando se le preguntó por qué no había podido terminar en una posición más alta en el primer Gran Premio de MotoGP tras el parón veraniego, el piloto de 33 años respondió sin rodeos: "Yo mismo".
Al explicar sus problemas, añadió: "La moto funcionaba bien, el neumático funcionaba bien.
"El neumático funcionaba mejor para todos. Así que lo bueno es que no tuvimos una caída de rendimiento muy acusada. Estuve gestionando bien las primeras vueltas y sí, la caída no fue…
El neumático estaba bien. Incluso en las últimas vueltas se podía ir muy rápido.
"Simplemente hoy no he encontrado la manera de hacerlo mejor.
"Esa séptima posición era algo que ya podíamos esperar sobre el papel. Un resultado optimista era estar entre los cinco primeros, pero no lo gestionamos de la mejor manera posible".
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Glyn Kirk / AFP vía Getty Images
A principios del fin de semana, Márquez explicó que su estilo de pilotaje nunca se ha adaptado al trazado de Silverstone. Sin embargo, en el pasado, era capaz de compensar sus puntos débiles yendo más rápido en algunas zonas , algo que ya no puede hacer mientras se recupera de su última lesión en el hombro.
Cuando se le preguntó si la lesión o el estilo de pilotaje eran los principales culpables, Márquez no se pronunció al respecto y dijo: "Es lo que tengo y tengo que gestionarlo".
No obstante, admitió que le costaba más en condiciones de carrera que en una sola vuelta: "Esta ha sido la primera vez que he podido pilotar bien durante la sesión cronometrada, pero es en la resistencia donde tengo que intentar mejorar, ya veremos".
Sin entrar en pánico
Márquez había reavivado su lucha por el título con una buena racha de resultados antes del parón veraniego, logrando tres victorias en cuatro Grandes Premios para auparse al tercer puesto del campeonato.
Sin embargo, un fin de semana mediocre en Silverstone le ha hecho caer al cuarto puesto, a 40 puntos de Jorge Martín, de Aprilia.
No obstante, Márquez afirmó que no tenía motivos para entrar en pánico por su falta de rendimiento, ya que reiteró que perder el título de 2026 no cambiará su vida.
Cuando se le preguntó si estaba preocupado tras el fin de semana, Márquez respondió: "No, porque depende de cuál sea tu objetivo. Mi objetivo es disfrutar sobre la moto y no es...
"Sí, [el objetivo es ganar el título], pero si no lo consigo, eso no cambiará mi vida en el futuro.
"Por la razón que ya dije el año pasado y el jueves aquí, mi ambición es la misma. La forma de afrontar el fin de semana de carrera es la misma, pero siempre con realismo y sin prisas.
"Ayer tuve ese gran problema con el neumático que no supe gestionar bien. Ayer terminé noveno. Hoy siento que no era posible luchar con los demás. No luché. Así que es lo que hay.
"He luchado lo suficiente a lo largo de mi carrera; lucharé cuando me sienta bien. Pero si no me siento bien, no me quedaré en la moto".
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