Marc Márquez: "Volví a sentirme piloto"

El español no pasa por ser un deportista de lágrima fácil, y por eso llamó la atención que no pudiera contener el llanto al regresar al garaje tras una carrera que para él tuvo varias fases: una primera en la que buscó su posición dentro del pelotón, una segunda en la que encontró su ritmo y se fue para arriba, y una tercera y última en la que tuvo que dosificarse para poder cruzar bajo una bandera de cuadros más de 500 días después de la última vez.

Tras el calvario del último año, en el que llegó a dudar de si podría volver a competir, la posición final era lo de menos, aunque terminar a 13 segundos del ganador (Fabio Quartararo) es un motivo del que estar tremendamente satisfecho.

“Normalmente mantengo las emociones dentro, pero cuando llegué al taller, con mis mecánicos, no pude controlarme y exploté. Espero que sea el inicio de mi vuelta. Este es el paso más grande de mi recuperación. De otra manera, pero me he vuelto a sentir piloto. Mentalmente me he liberado”, resumió Márquez, que insiste una y otra vez en que el camino por delante es largo, antes de plantearse los objetivos a los que habitualmente aspiraba.

“Ya avisé de que no sería el mismo Marc de un día para otro, pero fue mucho mejor de lo que esperaba. Estoy haciendo mi pretemporada. Necesitaría ensayos privados, pero están prohibidos. El objetivo no es el Mundial, sino recuperar mi nivel”, añadió el de Cervera (Lleida), que de cualquier forma fue el mejor de entre los corredores de Honda.

El multicampeón salió desde la sexta plaza de la parrilla y llegó a posicionarse el cuarto, antes de que la manada de lobos que venían por detrás comenzaran a engullirle.

“La parte más dura fueron las primeras vueltas, porque no estaba en mi sitio. Es como cuando juegas al futbol en el colegio con chavales más grandes. No tenía ni el ritmo ni el control de la moto para estar allí. Fui de menos a más, pero en las últimas vueltas me limité a rodar porque no podía ni tocar con el codo en el suelo”, describió el catalán, que ahora tendrá que hacer reposo y entrenar menos de lo que le gustaría para seguir los consejos de los doctores.

“Volver a la competición significa que en casa tendré que entrenarme menos. Ahora, entre carreras, no podré ir en moto. La carga de estrés sobre el hueso tiene que ir creciendo progresivamente. Los doctores me han permitido volver a correr y ahora tengo que hacerles caso”, cerró Márquez.

Las fotos del regreso de Marc Márquez en el GP de Portugal 2021 de MotoGP

