Márquez: "Compito por mi propio campeonato"

Desde su llegada a MotoGP en 2013, Marc Márquez siempre ha ganado el Mundial excepto en 2015, cuando lo estuvo luchando hasta la parte final, y 2020, cuando se perdió toda la temporada por una lesión. Este año, por tanto, es la primera vez que, estando compitiendo, no ha estado peleando por el título en ningún momento.

Pese a ser una situación completamente nueva para él, Márquez aseguró este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de la Emilia Romagna que, ahora mismo, le mueven otras motivaciones.

“Pese a no estar luchando por el Mundial, me siento bien. Por supuesto cuando estás luchando por el campeonato tienes una energía y concentración especial, pero al final yo estoy compitiendo por mi propio campeonato. Siempre busco motivaciones distintas para abordar cada fin de semana, y cuando consiguió los objetivos que me marco es como luchar por mi campeonato. Esa, para mí, es la mejor forma de progresar en mi recuperación”, explicó el de Honda.

Márquez llega a la segunda carrera de Misano tras conseguir la victoria en Austin hace tres semanas, un circuito talismán para él, un triunfo que constata que la mejora en su condición física sigue progresando.

“Ya veremos. Llego a Misano con las sensaciones del test que hicimos aquí tras la carrera más que con las sensaciones de Austin, que es un circuito especial para mi estilo de pilotaje y mi condición, al tener más curvas a la izquierda. En realidad, Misano 1 nos fue mejor de lo que esperábamos, no pensaba que iba a terminar cuarto aquella carrera. Pero este domingo será diferente, trataremos de dar pasos adelante durante todo el fin de semana. Estar entre los cinco primeros estaría bien, me gustaría ser capaz de ser un poco más fuerte aquí y en Portimao, circuitos que giran a la derecha”, valoró el piloto español.

Sobre su condición física, Márquez mantuvo el discurso habitual.

“Continuamos mejorando, pero demasiado despacio para lo que a mí me gustaría. Es muy lento el proceso, regresar tras una lesión así es difícil, aun así he logrado tres podios este año, pero no es el nivel de rendimiento que me gustaría. Sin embargo, lo que preveía para el final de temporada es lo que está ocurriendo, estar cerca cada fin de semana de los de delante”.

La semana pasada se anunció el calendario provisional para 2022, con un total de 21 carreras, el más largo de la historia de la serie.

“Queremos competir en muchas zonas del mundo. 21 carreras son muchas. Si en el futuro queremos llegar a más países habrá que eliminar alguna de las actuales carrera. Llegar a 21 o 22 son muchas”, soltó el de Honda.

“Para mí 20 ya serían bastantes. El año que viene 21, vale, pero no podemos seguir en esa dirección. Tenemos que poner en algún lugar el límite. Creo que Dorna está de acuerdo con nuestro punto de vista. Me parece muy bien ir a nuevos lugares, pero deberemos reducir carreras en otros países”, añadió.

Tras su victoria en Austin, a Marc le acompaño en el podio su telemétrica, Jenny Anderson, que se incorporó este año al equipo, siendo la primera mujer que sube a un podio de MotoGP a recoger un premio.

“Es importante que en nuestro deporte, donde la mayor parte de los integrantes son hombres, la mujer vaya cobrando cada vez más presencia, no solo en tareas de prensa o gestión, también a nivel de técnicos y, por qué no, como pilotos, como ya ha sucedido en el pasado. Es el primer año que estoy trabajando con Jenny y la verdad es que es una persona muy importante en el grupo, es un componente más del equipo. Nunca había estado en el podio y Santi (Hernández, su ingeniero de pista) que es el líder, le dio la oportunidad de estar en el podio, es una motivación más para mantener el buen espíritu de todo el equipo”, argumentó el de Cervera.