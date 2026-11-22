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Marc Márquez se consagra campeón 2026 de MotoGP y Marco Bezzecchi gana una carrera tensa en Portugal

Aprilia copó el podio, pero Marc Márquez se roba el protagonismo en Portimao

Rachit Thukral

Edited: 22 nov 2026, 13:47

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