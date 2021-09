Márquez: "Antes la mitad de las caídas las habría salvado"

Alcañiz.- El de Honda arrancará el cuarto este domingo en Motorland, abriendo la segunda fila de la parrilla en un escenario en el que ha ganado en seis de sus últimas siete visitas. Hasta la lesión que le dejó apartado de las carreras durante nueve meses, este trazado era uno de esos en los que se hacía fuerte, algo parecido a lo que ocurre en Sachsenring, donde este año volvió a ganar tras el periodo de baja más duro de su trayectoria.

Las limitaciones físicas que todavía arrastra el español han hecho que pierda algo de esa explosividad que siempre le caracterizó, a la espera de que pueda recuperarla al mismo tiempo que lo hace su brazo derecho. Hasta que eso ocurra, Márquez centra su estrategia en no perder contacto con el grupo de corredores que teóricamente rodará delante, para después, jugarse el podio y quien sabe si la victoria, en el tramo final de la prueba.

“No tengo la capacidad de hacer todas las vueltas al máximo, este circuito no es como en Sachsenring. Pero sí tengo el nivel suficiente como para ir con el grupo de delante”, resumió el corredor de Cervera.

Uno de los elementos definitorios del #93 siempre fue esa capacidad casi felina que le permitió evitar caídas cuando ya estaba prácticamente en el suelo. Los ecos de su lesión en el brazo derecho le impiden sacar tajada de esa habilidad, circunstancia que queda perfectamente reflejada en la estadística de accidentes: con 18. Márquez es el integrante de la parrilla que más acumula en lo que va de curso, a pesar de haberse perdido las dos primeras paradas del calendario.

“Esta es una situación extrema que no había vivido nunca y que no se la deseo a nadie. Es verdad que han llegado a muchas caídas, aunque la mitad de ellas las habría salvado hace dos años. Pero las salvadas ahora mismo no existen en mi diccionario. Esta mañana tuve una caída que antes habría salvado perfectamente”, comentó el catalán, que, eso sí, en ningún caso se plantea cambiar su estilo para evitar rodar por el suelo.

“Lo fácil sería cortar, ir más lento, pero no es mi estilo. Si no puedo caerme no salgo a pista. Digamos que ya lo tengo normalizado”, finalizó.