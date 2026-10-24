Crónica de clasificación

MotoGP GP de Australia

Marc Márquez se recupera de una caída y consigue la pole en Australia en una pista mojada

Márquez demuestra su destreza sobre mojado y deja atrás a sus rivales en la sesión de clasificación

Rachit Thukral

Publicado: 24 oct 2026, 0:55

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Marc Márquez, de Ducati, se recuperó de una caída al principio de la sesión y se hizo con la pole position en el Gran Premio de Australia, aprovechando las condiciones de pista mojada para sorprender a la escudería Aprilia.

El actual campeón del mundo marcó un mejor tiempo de 1m34,203s a bordo de la Ducati de fábrica de la e , en los últimos minutos de la segunda sesión de clasificación, superando a su hermano Álex Márquez en la primera posición por un margen abrumador de 1,493s.

Johann Zarco, de LCR Honda, superó la Q1 para asegurarse un puesto en la primera fila, mientras que el líder de la clasificación, Jorge Martín, solo pudo alcanzar el cuarto puesto con la mejor de las Aprilia RS-GP.

Aunque la pista ya estaba mojada tras las lluvias de la noche anterior, un nuevo chaparrón al inicio de la Q2 complicó aún más la situación para los pilotos.

Marc Márquez se convirtió en la primera víctima del empeoramiento de las condiciones, al sufrir una caída en la curva 4 tan solo tres minutos después del inicio de la sesión, sin haber registrado ningún tiempo de vuelta.

Sin embargo, el nueve veces campeón del mundo pudo llevar su moto averiada de vuelta al paddock por el carril de servicio, antes de subirse a su segunda moto y volver a la pista.

En su primera vuelta rápida de la sesión, el español se colocó inmediatamente en lo más alto de la tabla de tiempos, superando al que hasta entonces lideraba la clasificación, Zarco, por 0,087 s.

En ese momento, sus rivales por el título, Marco, Bezzecchi y Martin, ocupaban el sexto y el décimo puesto respectivamente, incapaces de repetir el ritmo que habían marcado el viernes sobre mojado.

Al comenzar las últimas vueltas, Zarco volvió a brillar con la LCR Honda, recuperando el primer puesto con un tiempo espectacular de 1m35,706s.

Pero, al final, el francés no pudo hacer nada ante Márquez, quien recortó la friolera de 1,5 s en su última vuelta para hacerse con su cuarta pole de la temporada.

Su hermano Alex Márquez, con la Gresini, saltó al segundo puesto en los últimos compases para completar un doblete de Ducati, mientras que Zarco se aferró al tercer puesto y aseguró una salida en primera fila para Honda.

El líder del campeonato, Martin, logró dos mejoras de última hora para clasificarse como el mejor de Aprilia en cuarta posición, relegando al héroe local Jack Miller (Pramac Yamaha) al quinto puesto.

Raúl Fernández terminó sexto con Trackhouse, mientras que Pedro Acosta se clasificó séptimo con KTM, por delante de la Ducati VR46 de Fabio di Giannantonio.

Bezzecchi sufrió su peor sesión de clasificación desde el GP de Cataluña, quedando noveno, por delante por muy poco de la LCR Honda de Diogo Moreira.

Enea Bastianini (Tech3 KTM) y Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) completaron los 12 primeros puestos.

Brad Binder mejoró notablemente en los dos últimos minutos de la Q1, pero finalmente fue superado por Miller y Zarco, quedando en 13.ª posición en la parrilla con la KTM de fábrica.

Iker Lecuona, que sustituye a Fermín Aldeguer en Gresini, se clasificó en 14.ª posición en su regreso, justo por delante de Maverick Viñales (Tech3) y Francesco Bagnaia (Ducati).

Augusto Fernández, por su parte, también impresionó como piloto sustituto, superando a las Yamaha de fábrica de Álex Rins y Fabio Quartararo con la moto de Pramac que pertenece al lesionado Toprak Razgatlioglu.

La parrilla, reducida a 20 motos, la completó Franco Morbidelli con la Ducati del equipo VR46.

Antes de la FP2, Honda anunció que Luca Marini se retiraría del resto del fin de semana por enfermedad, lo que dejó al equipo oficial sin ningún piloto en la parrilla. Joan Mir ya se había perdido el GP de Australia por problemas de salud no relacionados con este caso.

Q2 resultados

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

1'34.203

169.981 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+1.494

1'35.697

1.494 167.328 3 J. Zarco LCR 5 Honda 8

+1.503

1'35.706

0.009 167.312 4 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+1.577

1'35.780

0.074 167.183 5 J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+1.781

1'35.984

0.204 166.827 6 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+1.947

1'36.150

0.166 166.539 7 P. Acosta KTM 37 KTM 8

+2.297

1'36.500

0.350 165.935 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+2.303

1'36.506

0.006 165.925 9 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+2.317

1'36.520

0.014 165.901 10 D. Moreira LCR 11 Honda 8

+3.681

1'37.884

1.364 163.589 11 E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+4.444

1'38.647

0.763 162.324 12 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+5.186

1'39.389

0.742 161.112 Ver los resultados completos

Q1 results

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

1'35.461

167.741 2 J. Zarco LCR 5 Honda 8

+0.001

1'35.462

0.001 167.740 3 B. Binder KTM 33 KTM 8

+0.535

1'35.996

0.534 166.806 4 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 8

+0.835

1'36.296

0.300 166.287 5 M. Viñales Tech3 12 KTM 8

+1.226

1'36.687

0.391 165.614 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 9

+1.298

1'36.759

0.072 165.491 7 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 8

+1.317

1'36.778

0.019 165.459 8 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.450

1'36.911

0.133 165.232 9 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+1.779

1'37.240

0.329 164.672 10 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+2.443

1'37.904

0.664 163.556 Ver los resultados completos

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