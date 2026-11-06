MotoGP GP de Qatar

Marc Márquez bromea con que Alex sería un 'mal hermano' si pusiera en riesgo la lucha por el título

Marc Márquez defendió la decisión de su hermano Alex de no intentar un adelantamiento arriesgado durante el Gran Premio de Malasia del pasado fin de semana, bromeando con que poner en peligro las opciones de campeonato de un hermano lo convertiría en un "mal hermano"

Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 13:03

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Marc Márquez llega al Gran Premio de Qatar de este fin de semana con una ventaja de 44 puntos sobre Jorge Martin y de 67 sobre Marco Bezzecchi, y, con tres rondas por disputarse, tiene en Lusail su primera oportunidad de asegurar el título mundial de MotoGP.

Pero su ventaja en el campeonato podría haber sido menor si no hubiera ganado en Sepang el domingo pasado.

Márquez superó a su hermano menor, que había conseguido la pole position, en la largada de la carrera. Salvo por un breve momento en la vuelta inicial, Alex Márquez no hizo ningún intento serio por recuperar la posición y finalmente cayó al tercer lugar, detrás de Pedro Acosta.

Al hablar en Qatar este jueves, Marc Márquez insistió en que su hermano simplemente había tomado una decisión sensata, en particular por las dificultades físicas con las que venía lidiando.

"Alex ha hecho un gran trabajo en la segunda mitad de la temporada, en las últimas carreras", dijo Márquez. "Especialmente teniendo en cuenta su condición física.

"En Malasia, estaba cuidando sus propios intereses y supo gestionar el riesgo. Para eso están los hermanos.

"Si tu hermano está peleando por un campeonato mundial, no vas a tirarle la moto encima y ver qué pasa. Menos aún porque los dos corremos con Ducati.

"Si haces eso, entonces eres un mal hermano. Tienes que llamarlo y disculparte".

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex terminó tercero en Malasia para conseguir su tercer podio de la temporada. Después, el piloto de Gresini confirmó que se sometería a una cirugía al día siguiente para retirar la gran placa que sostiene su clavícula derecha y tratar los problemas persistentes en el hombro derivados de su fuerte caída en Barcelona.

La operación lo dejó fuera del GP de Qatar, dejando a Marc sin el potencial apoyo de su hermano mientras intenta asegurar el campeonato. Pero el piloto oficial de Ducati descartó la sugerencia de que necesitara ayuda de otros pilotos.

"Cuando tienes la velocidad, no necesitas escuderos, órdenes de equipo ni nada", dijo.

Márquez llegó a Doha más tarde que la mayoría de sus rivales, tomando el último vuelo disponible que le permitía asistir a la conferencia de prensa oficial del jueves.

A pesar de su amplia ventaja en el campeonato, se mantuvo cauto sobre sus posibilidades de cerrar el título este fin de semana.

"Conozco los números. Tengo que sumar ocho más que uno y 30 más que el otro", dijo, en referencia a Martin y Bezzecchi, respectivamente.

En lugar de asumir riesgos innecesarios en Lusail, Márquez sugirió que su enfoque preferido sería fortalecer su posición de cara a las dos últimas rondas en Portugal y Valencia.

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