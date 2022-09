"Me siento bien físicamente después de Aragón", dice Márquez

La rentrée de Marc Márquez tras su cuarta operación en el brazo derecho culminó el domingo en Motorland Aragón con un desenlace absolutamente inesperado y caótico. El piloto de Honda apenas pudo cubrir los primeros mil metros de carrera, al verse embestido por detrás en la curva 3 por Fabio Quartararo, que le dejó incrustado en el sistema holeshot parte del carenado de su Yamaha, lo que dejó sin control al español que, en la curva 5 se topó con Takaaki Nakagami, acabando para los tres la carrera antes del primer paso por la meta.

La doble acción se saldó con unas importantes quemaduras en el pecho para el francés, y con dos dedos de la mano derecha operados el lunes por la mañana para el nipón, que el jueves deberá ser declarado apto por los médicos antes de afrontar su gran premio de casa.

Dentro de la mala suerte, Márquez salió bien librado ya que no se cayó ni, tras todo el fin de semana en Motorland, no se resintió físicamente de sus lesión. "Me siento bien físicamente", asegura el de Cervera en la previa japonesa, después de que su cuerpo haya reaccionado favorablemente al duro estrés al que sometió en su reaparición el fin de semana pasado.

Y si para Márquez estos son fines de semana de volver a la acción, también lo es para Motegi y Japón, donde no se celebra ninguna carrera del campeonato del mundo desde hace tres años.

La última carrera de MotoGP que se celebró en aquel país se disputó el 20 de octubre de 2019, siendo, precisamente, el ganador Marc Márquez, por delante de Fabio Quartararo y completando el podio Andrea Dovizioso. Los ahora contendientes al título junto al francés, Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró, entonces outsiders, acabaron 13º y 15º, respectivamente, a más de 30 segundos del de Honda. Enea Bastianini, entonces, no estaba ni en la clase reina.

"Estoy muy emocionado de volver a Japón, es la carrera de casa para Honda, es un circuito divertido y los aficionados son siempre increíbles", explica Márquez en la previa del fin de semana.

Tres veces ha ganado Márquez en Motegi, en 2016, 2018 y la última carrera disputada allí, en 2019, un circuito en el que no es gran dominador, pero que no se le da nada mal, tampoco, aunque las circunstancias ahora sean totalmente distintas.

"En Motegi nos podemos encontrar con todo tipo de clima, así que tendremos que estar atentos a lo que ocurra. Además, con el cambio de horario serán dos días y medio muy intensos", dice, recordando que el viernes solo habrá una sesión de entrenamientos, lo que hace singular el regreso del campeonato a tierras niponas.

Lo más importante, sin embargo, es que el corredor español, tras casi cuatro meses sin correr, no se resintió físicamente.

"Me siento bien físicamente después de Aragón. Vamos a disfrutar de un fin de semana de vuelta en Japón y a seguir trabajando en nuestro camino hacia una completa recuperación y el desarrollo de la moto", finalizó el catalán.