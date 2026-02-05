El balance de Marc Márquez al final del test de MotoGP en Sepang

Marc Márquez se va con buenas sensaciones del test de Sepang de MotoGP. El nueve veces campeón del mundo llegaba a Malasia sin subirse a su Ducati desde que se lesionara el pasado 5 de octubre en Indonesia. Y tras empezar mandando en la jornada del martes, lanzando un aviso al resto, el #93 se ha dedicado a ponerse a punto físicamente, de manera satisfactoria.

Este jueves, su jornada tuvo de todo. El de Cervera sufrió su primera caída de 2026, en la primera curva de la pista de Malasia, lenta y sin consecuencias. Fue por la mañana, cuando también probó la aerodinámica que llevó en 2025, en un día que consideraba crucial para determinar si el carenado de 2026 es realmente un paso adelante, suficiente como para elegirlo para el curso que arrancará en Tailandia en unas semanas.

También en la sesión matinal hizo un intento de 'time attack'. El mayor de los Márquez acabó con el cuarto mejor registro del día, un 1:56.789 que le posicionó a casi cuatro décimas de su hermano, Alex Márquez, pero por delante de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. Por la tarde, se dedicó más a una simulación de carrera al sprint, en la que, con un promedio de 58.2, quedó a una décima del italiano y a dos del #73, que dominó el jueves con mano de hierro.

"La simulación fue bien, pero fui más lento que Alex. Ha ido bien, porque todo ha ido según el plan. Físicamente estoy bastante bien, pero esta tarde ya no pilotaba con la misma posición que los dos días anteriores", empezó resumiendo Marc, contento sobre todo por cómo está de la lesión en el hombro derecho.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Icon Sportswire via Getty Images

"De físico me voy bien; habría firmado haber podido hacer un test completo. Evidentemente, el primer día me controlé; ayer ya me solté un poco más y hoy ya lo di todo. Espero que esto me ayude para dar un salto con vistas a Tailandia", siguió. Y es que el corredor nacido en Lleida tiene a otros pilotos delante ahora mismo, aunque no le preocupa demasiado: "Ha habido tres pilotos más rápidos que yo, pero no es la primera vez que me pasa en Malasia. Me gustaría estar el primero y con el mejor ritmo, pero aquí no volvemos hasta octubre".

"Hemos dado pasitos, pero esto es Malasia, hay mucha goma en pista", continuó Marc, sabedor de que el test de Sepang siempre es algo 'engañoso'. "El agarre que tenemos en esta pista no se puede coger como referencia. Lo más positivo es que las sensaciones desde el primer momento fueron buenas".

Por último, el catalán detalló el por qué de su caída por la mañana: "Me caí en la curva 1 porque cambiamos la aerodinámica y el balance también", concluyó el siete veces campeón de MotoGP.