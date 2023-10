Márquez: "Decidí divertirme diez vueltas y luego sufrir"

Aunque en la lista inicial difundida por el suministrador único de neumáticos del Mundial de MotoGP, Michelin, salía que la elección de Marc Márquez para la carrera de este sábado, a 27 vueltas, era el compuesto medio, en el último momento el de Honda optó por montar la goma blanda, que le permitía ser más agresivo y plantar cara a sus rivales, aunque la incógnita era si le iba a durar toda la carrera, algo que no sucedió.

Si a Jorge Martín le faltó una vuelta para tener razón en su arriesgada elección, a Márquez le sobró media carrera, y era consciente de que eso le podía pasar, era un riesgo aceptable en su actual situación.

"Me ha sorprendido cuando he visto a Martín con el neumático blando trasero", ha reconocido el de Honda.

"Pero cuando he visto cómo arrancaba he pensado: ¿a dónde va? y me ha entrado la duda de si iba a empujar o a reservar para el final. Pero al ver sus tiempos me di cuenta de que él aceleró la carrera. Allí ya no se podía gestionar neumáticos. En ese momento he pensado que tenía dos opciones: o gestionar, o divertirme diez vueltas y luego, sufrir. Y decidí divertirme diez vueltas y luego sufrir", se resignó.

"El problema es que Martín también ha escogido el blando, ha roto la carrera y la ha hecho muy, muy rápida. No se podía gestionar neumáticos y los que hemos elegido el blando pensando que sería una carrera en grupo, como el año pasado, no hemos tenido opción", se lamentaba Márquez.

"El año pasado corrí con el blando y me salió bien, me dio un podio, pero este año no. Pero ya digo, con la media hubiera acabado máximo en torno al décimo, así que la elección de la goma no ha sido la razón de la mala carrera", valoraba.

"Martín ha ido muy rápido, mis cálculos eran hacer algún 1.29 alto con un ritmo de 1.30, pero cuando he visto que hacía ocho vueltas en 29 bajos, ya sabía que la goma iba a morir en cualquier sitio".

