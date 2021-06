Márquez: "En Assen volveremos a nuestra situación real"

Márquez y Honda se reencontraron con la victoria el pasado fin de semana en el Gran Premio de Alemania, un circuito en el que Marc ha ganado las 11 últimas veces en las que ha corrido allí, por lo que pone en cuarentena el hecho de que se hayan resuelto los problemas que arrastra la RC213V.

“Fue una victoria importante en Alemania, estoy atravesando la situación más dura de mi carrera y el triunfo llego en un momento crucial. Estábamos en una situación complicada y nos ha dado una motivación extra, para mí y sobre todo para el equipo”, expuso el de Cervera este jueves en la previa del Gran Premio de Holanda, que se celebra este fin de semana en Assen.

“Aquí volveremos a nuestra situación real, pero era importante lograr la victoria el pasado domingo”, añadió.

“Vamos a intentar pilotar mejor que en Mugello y Barcelona, pero no creo que podamos hacerlo como en Sachsenring”, advirtió.

Para Márquez nada ha cambiado con esta victoria a nivel de plazos de rehabilitación de su lesión de larga duración.

“Las vacaciones serán importantes. El brazo y el hombro aún están mal y si los estreso demasiado lo noto. Si fuerzo mucho el brazo el rendimiento lo noto el día siguiente, también noto la humedad y los cambios climáticos, pero los médicos me han dicho que es normal”.

Pero no todo son malas noticias para Márquez, cuyo otro circuito fetiche, el de Austin, vuelve al calendario.

“La buena noticia esta semana es que iremos a Austin (en octubre), que es un circuito que me gusta, aunque la lástima es que no podremos ir a Japón”, que salta del calendario.

En Le Mans, hasta la caída, Márquez hizo su mejor carrera desde la lesión bajo la lluvia, y en Sachsenring aprovechó cuatro gotas para marcar la diferencia.

“Cuando un piloto es lento reza porque llueva y si es así el domingo, como dicen, quedarán todas las posibilidades abiertas. Pero ahora mismo no me importa, no va a cambiar el resultado final del campeonato para mí llueva o haga sol. Quiero ver si soy capaz de dar un paso adelante comparándome con Mugello y Barcelona, no con Sachsenring”, subrayó.

Pol Espargaró dijo este jueves que va a correr con una moto calcada a la de Márquez, y le preguntaron a Marc la diferencia entre sus prototipos.

“En general estamos tratando de encontrar la dirección, una base y a partir de ahí empezar a trabajar. Desde Mugello empecé a pilotar la moto con el estilo de antes de la lesión y la puesta a punto era similar a la de 2019, y ahora todos los pilotos de Honda están buscando una base similar, porque mi moto es diferente”, explica Marc.

“Pero es lo que digo, Alemania fue una cosa y ahora en otros circuitos será diferente. Es cierto que Pol está teniendo dificultades para entender la forma de pilotar la moto. Estamos viviendo un momento difícil, la victoria no hace desaparecer los problemas de un plumazo. Creo que estamos en el buen camino, aquí probaremos un par de cosas más a ver si seguimos esa senda”.

Aunque a priori Marc no tiene nada claro que pueda repetir lo hecho en Alemania, tampoco allí, el día antes, admitía poder ganar.

“Yo estoy preparado para sufrir, pero si persigo el objetivo me caeré como en Mugello y Barcelona. En Alemania piloté muy fino, conozco muy bien ese circuito y todo son curvas a izquierdas. Si sufres durante toda la carrera, al final es más fácil cometer un error. Este fin de semana trataremos de dar un paso adelante, aspirar a estar entre los 10 primeros, no más, viniendo de las caídas de Italia y Catalunya”, reiteró.

La prioridad para Marc y para Honda, ahora, es hacer una moto competitiva.

“El año pasado no estuve compitiendo y Honda continuó probando piezas nuevas. Los pilotos las adoptaron y añadieron a la moto. El rendimiento no era malo, Alex (Márquez) finalizó con dos podios y estuvo siempre en el top 10, igual que Nakagami, en la segunda parte de la temporada”, recordó.

“Cuando empecé a entender la moto este año sentí algo extraño y quise analizarlo para ver qué habían hecho en pretemporada, porque habían cambiado cosas. Yo quise volver a algo que conociera, la moto de 2019 y Jerez 2020. Ahora compito con esa base y cada fin de semana vamos probando lo que han utilizado los demás, para ir adaptándolo. Desde Le Mans dimos un paso, en Mugello otro y en Sachsenring era definitivamente mi moto. Ahora trabajamos de cara a 2022, no para este fin de semana o el resto de la temporada”.

Por último, este jueves se anunció el acuerdo entre Ducati y el equipo VR46, y empiezan a haber voces que apuntan a que Valentino Rossi podría seguir un año más a lomos de una Ducati.

“Con Vale es posible todo siempre, está compitiendo a los 42, y si quiere seguir haciéndolo con su equipo, ¿por qué no?”, cerró el multicampeón catalán.

