Márquez ve "pequeños" pasos adelante de Honda

Alcañiz.- El de Honda llegó a uno de sus circuitos fetiche tras un fin de semana para olvidar, en Silverstone, en el que se llevó puesto a Jorge Martín a las primeras de cambio.

Había que cambiar la inercia y lo hizo de entrada, al recuperar la estrategia que seguía en 2019 y lanzarse a buscar, en el primer ensayo libre, el tiempo que le colocara en disposición de meterse en la segunda criba de la cronometrada (Q2). Así lo hizo y colocó un juego de gomas nuevas en los últimos instantes de la práctica, que le dieron el mejor tiempo, con un margen de casi un segundo sobre Joan Mir, el segundo más veloz.

Por la tarde, en el primer tercio del entrenamiento, el catalán se fue al suelo al medir mal en la entrada de una curva a la derecha mientras rodaba justo detrás de Alex, su hermano.

El #93 se fue largo, se abrió para no forzar demasiado y así poder recuperar la trazada, pero se metió en la zona sucia y perdió el tren delantero.

“La caída me cabreó porque me obligó a cambiar un poco los planes. Me fui largo y decidí no forzar, pero a pesar de eso perdí el tren delantero. Es algo que he hecho muchas veces, pero, por alguna razón, esta vez me caí. En mi interior lo tenía controlado”, resumió el de Cervera (Lleida), que en Alcañiz emplea una tercera especificación de chasis, con la que, dice, Honda empieza a dar pasos en la dirección adecuada.

“En mi lado del box cada vez lo tenemos más claro. Vamos dando pasitos, pero pequeños. Ahora todos los pilotos de Honda, poco a poco, estamos yendo mejor”, afirmó el multicampeón, que vino a decir que el constructor del ala dorada está centrado más en el medio y largo plazo, que en el corto.

“Honda está intentando encontrar la línea de trabajo para el futuro, para intentar partir de una base que funcione. Pero, con mi estado físico actual, yo tampoco estoy fino en mi pilotaje como para descartar cosas de entrada. Vamos poco a poco, para no precipitarnos y luego arrepentirnos”, remachó Márquez.