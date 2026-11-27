MotoGP GP de Valencia

Marc Márquez anuncia su retiro inmediato de MotoGP en un anuncio bomba

Márquez colgará el casco al final del GP de Valencia de este fin de semana

Rachit Thukral

Publicado: 27 nov 2026, 9:46

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El flamante campeón mundial 10 veces Marc Márquez anunció que se retira de MotoGP con efecto inmediato después del Gran Premio de Valencia de este fin de semana.

El piloto oficial de Ducati hizo el sorpresivo anuncio apenas unos minutos antes del inicio de la primera sesión de entrenamientos del fin de semana el viernes.

Márquez tenía un contrato válido por dos años con Ducati para las temporadas 2027-28, tras haber acordado una extensión después de su consagración en el campeonato en 2025.

Aunque el español se había mostrado evasivo sobre su futuro en MotoGP el fin de semana pasado en Portimao, donde aseguró su octavo título en la categoría reina, la dirección de Ducati había asegurado que cumpliría su contrato con el equipo.

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