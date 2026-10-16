MotoGP GP de Indonesia

Marc Márquez tendrá que hacer un "acto de malabarismo" en las próximas carreras de MotoGP

El piloto de Gresini cree que Aprilia podría tener ventaja en varias de las próximas carreras después de dominar el GP de Indonesia

Germán Garcia Casanova

Publicado: 16 oct 2026, 21:02

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Alex Márquez cree que su hermano Marc Márquez afrontará un desafío más duro en la lucha por el título de MotoGP en varias de las próximas rondas, y se espera que Aprilia sea especialmente fuerte en circuitos como Phillip Island, Qatar y Portimao.

El piloto oficial de Ducati Marc Márquez terminó sexto en el Gran Premio de Indonesia, a 10,7 segundos del ganador de la carrera, Marco Bezzecchi, mientras Aprilia copó las cuatro primeras posiciones en un gran premio por primera vez en su historia.

El resultado subrayó el desafío al que se enfrenta el piloto de Ducati en su intento de asegurarse el campeonato del mundo, con Jorge Martin de Aprilia emergiendo como su principal rival. El fabricante con sede en Noale ya ha comenzado a considerar órdenes de equipopara reforzar su desafío por el título.

Marc fue el primer piloto de Ducati en cruzar la meta en Mandalika, terminando 6,1 segundos por delante de su hermano menor Alex, que corre para Gresini. Alex ha tenido dificultades para reproducir la forma que le valió el segundo puesto en el campeonato del año pasado, cuando terminó con más de 100 puntos de ventaja sobre Bezzecchi, tercero.

El piloto de Gresini identificó la construcción del neumático trasero como un factor importante detrás de las dificultades de Ducati en Indonesia.

“Sufrimos mucho con esta carcasa trasera, un neumático diferente (reforzado, pero menos que en Austria o Japón)", dijo.

"Esperaba sufrir un poco menos el domingo con el medio, pero fue al revés y sufrimos más que el sábado con el blando.

“No pudimos mantener el ritmo y luego el neumático trasero cayó mucho. Tenemos que tener un poco de paciencia; no volveremos a tener esta carcasa hasta… nunca, nos hemos despedido de ella para siempre”, dijo, en referencia al cambio de proveedor de neumáticos el próximo año y al hecho de que la carcasa reforzada no se utilizará en ninguno de los circuitos restantes este año.

“Dicho eso, es cierto que las Aprilia también están volando, así que tenemos que seguir empujando."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez salió de Indonesia con 22 puntos del fin de semana, la misma cantidad que el líder del campeonato Jorge Martin, que mantuvo una ventaja de dos puntos en la clasificación.

Dadas las expectativas de Ducati para un circuito que tradicionalmente ha sido difícil para Marc, limitar los daños había sido la prioridad.

“Lo salvó, sin duda. Yo no lo llamaría una ‘victoria’, pero salió adelante en un circuito que era difícil para él, un empate, 22 puntos para cada uno”, dijo Alex sobre Marc Márquez.

La batalla por el título sigue muy igualada, pero Alex espera que Aprilia represente una amenaza significativa en varias de las próximas rondas.

“La lucha por el título va a estar muy abierta, aunque vienen circuitos, especialmente Australia, Qatar y Portimao, donde Aprilia podría ser muy fuerte. Marc tendrá que hacer malabarismos”, dijo, en referencia a superar fines de semana como el de Mandalika.

Con Aprilia contando con cuatro pilotos competitivos, Alex Márquez cree que Ducati quizá también necesite imponer órdenes de equipo para aumentar las opciones de título de su hermano mayor.

“Bueno, se ve que en Aprilia tienen las cosas bastante claras: quieren el título y están hablando con todos los pilotos," dijo el piloto de 29 años.

"Así que creo que llegará el momento de Ducati (para hacer lo mismo), pero todavía es un poco pronto, aunque quedan solo unas pocas carreras, y cuando estemos de lleno en la lucha, evaluaremos todo cada domingo."

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