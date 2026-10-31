Crónica de clasificación

MotoGP GP de Malasia

Alex Márquez logra la pole en Malasia por delante de Marc Márquez; Jorge Martín queda fuera

El líder del campeonato, Marc Márquez coloca su Ducati en el centro de la primera fila, con su perseguidor más cercano Martín fuera del fin de semana

Rachit Thukral

Publicado: 31 oct 2026, 4:11

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Alex Márquez superó a su hermano mayor, Marc Márquez, para quedarse con la pole position del Gran Premio de Malasia, en una mañana de sábado donde Ducati dominó la clasificación en Sepang.

Mientras que el vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, había sido el piloto más rápido en Sepang el viernes, Alex Márquez (Gresini) apretó cuando más importaba y lo superó por apenas 0.070s en la Q2 para llevarse el primer lugar.

Pedro Acosta completó la primera fila para KTM, mientras que Ai Ogura emergió como el mejor piloto de Aprilia en la cuarta posición, por delante de Marco Bezzecchi.

Apenas unos minutos después de iniciar la Q1, Aprilia anunció que el contendiente al título, Jorge Martín, se retiró del fin de semana debido a una lesión, lo que aumenta las esperanzas de Marc Márquez de conquistar un décimo título mundial.

Márquez ya había marcado el ritmo en las prácticas del viernes, pero cuando comenzó la Q2 fue su hermano menor, Alex, quien estableció la primera referencia al cronometrar 1m56.697s en los primeros cinco minutos para colocarse en lo más alto.

Marc Márquez también logró romper la barrera de 1m57s en su primer intento, pero quedó a más de tres décimas del vigente ganador del GP de Malasia.

Pedro Acosta se consolidó como el rival más cercano de Ducati en la primera mitad de la sesión, mientras que Marco Bezzecchi y Ai Ogura se ubicaron quinto y séptimo con las dos motos Aprilia sobrevivientes.

Cuando comenzaron las segundas salidas a pista, el fabricante de Noale tomó el protagonismo: Bezzecchi superó a Alex Márquez por 0.029s antes de que Ogura fuera aún más rápido con un tiempo de 1m56.617s.

Sin embargo, Ducati todavía tenía más velocidad guardada y Marc Márquez desbancó a Ogura al segundo puesto, a pesar de sufrir algunos momentos al límite sobre su GP26 oficial.

A final de cuentas, fue Alex Márquez quien cerró la clasificación en la cima. El piloto de 30 años impuso su autoridad en Sepang —donde ya ganó el año pasado— con un registro de 1m56.493s.

Sin cambios de último momento en la parte delantera, los hermanos Márquez acapararon los dos primeros lugares de la parrilla, mientras que Acosta mantuvo el gran nivel mostrado el viernes para asegurar la tercera posición.

El esfuerzo final de Acosta relegó a Aprilia a la segunda fila, dejando a Ogura cuarto con la moto del Trackhouse por delante del piloto oficial, Bezzecchi.

Fabio Di Giannantonio finalizó sexto para el VR46, mientras que Enea Bastianini (Tech3) terminó séptimo tras haber liderado la FP3 más temprano el sábado.

El ataque de Honda estuvo encabezado por Johann Zarco en la octava posición; el francés avanzó desde la Q1 para asegurar un lugar en la tercera fila.

Francesco Bagnaia también avanzó desde la Q1, pero rompió el parabrisas de su Ducati del coraje tras perder medio segundo en el tercer sector. Finalmente clasificó noveno, detrás de la GP25 del año anterior manejada por Franco Morbidelli (VR46).

Joan Mir (Honda) y Maverick Viñales (Tech3) completaron los 12 primeros puestos.

El piloto oficial de Honda, Luca Marini, se quedó a siete centésimas de segundo de clasificar a la Q2, terminando 13.º en la parrilla por delante de la RC213V del debutante Diogo Moreira (LCR).

Brad Binder no pudo unirse al resto del grupo de KTM en la segunda fase de la clasificación, quedando a casi ocho décimas del ritmo en la 15.ª posición.

El desastroso fin de semana de Yamaha en Sepang continuó el sábado, con sus cuatro M1 relegadas al fondo de la parrilla. El mejor del cuarteto de Yamaha fue Jack Miller (Pramac) en el lugar 16, seguido por los pilotos oficiales Álex Rins y Fabio Quartararo en las posiciones 17 y 18, respectivamente.

Augusto Fernández, en sustitución del lesionado Toprak Razgatlioglu, fue el piloto más lento en una parrilla reducida de 20 motos, ubicándose justo detrás de la Ducati Gresini de Iker Lecuona.

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

1'56.493

171.296 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

0.070 171.193 3 P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

0.014 171.172 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+0.124

1'56.617

0.040 171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

+0.175

1'56.668

0.051 171.039 6 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.349

1'56.842

0.174 170.784 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+0.477

1'56.970

0.128 170.597 8 J. Zarco LCR 5 Honda 4

+0.523

1'57.016

0.046 170.530 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.775

1'57.268

0.252 170.164 10 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 4

+0.794

1'57.287

0.019 170.136 11 J. Mir Honda 36 Honda 7

+0.850

1'57.343

0.056 170.055 12 M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.244

1'57.737

0.394 169.486 Ver los resultados completos

Q1 results

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 J. Zarco LCR 5 Honda 6

1'57.341

170.058 2 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 6

+0.211

1'57.552

0.211 169.752 3 L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.282

1'57.623

0.071 169.650 4 D. Moreira LCR 11 Honda 5

+0.392

1'57.733

0.110 169.491 5 B. Binder KTM 33 KTM 6

+0.786

1'58.127

0.394 168.926 6 J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+0.807

1'58.148

0.021 168.896 7 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 6

+0.814

1'58.155

0.007 168.886 8 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.878

1'58.219

0.064 168.795 9 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 7

+1.115

1'58.456

0.237 168.457 10 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 6

+1.514

1'58.855

0.399 167.891 11 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 0

Ver los resultados completos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Jorge Martín se retira del Gran Premio de Malasia

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Rachit Thukral





Pedro Acosta fue rápido pero con “sensaciones terribles” en la práctica de Malasia



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



14 h



Pedro Acosta fue rápido pero con “sensaciones terribles” en la práctica de Malasia





Quartararo, 19º y enojado: “Hace mucho tiempo que no sufría tanto en Sepang”



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



15 h



Quartararo, 19º y enojado: “Hace mucho tiempo que no sufría tanto en Sepang”





Marc Márquez prefiere evitar la comparación entre Jorge Martín y su propio regreso en Jerez 2020



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



16 h



Marc Márquez prefiere evitar la comparación entre Jorge Martín y su propio regreso en Jerez 2020

Últimas noticias





Alex Márquez logra la pole en Malasia por delante de Marc Márquez; Jorge Martín queda fuera



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



1 min



Alex Márquez logra la pole en Malasia por delante de Marc Márquez; Jorge Martín queda fuera





Jorge Martín se retira del Gran Premio de Malasia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



50 min



Jorge Martín se retira del Gran Premio de Malasia





Max Verstappen y Liam Lawson reciben sanciones en la parrilla del GP de México tras su choque



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



54 min



Max Verstappen y Liam Lawson reciben sanciones en la parrilla del GP de México tras su choque





Haas responde a los rumores del contrato de Bearman para la F1 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



Haas responde a los rumores del contrato de Bearman para la F1 2027

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete