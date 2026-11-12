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Madonna di Campiglio acogerá la presentación de la Ducati 850 para la nueva era de MotoGP

El equipo de Borgo Panigale ha oficializado la fecha en la que desvelará su nueva arma para el Mundial 2027 de MotoGP. También será la ocasión para presentar a la nueva pareja de pilotos, formada por el confirmado y pluricampeón mundial Marc Marquez y el gran talento Pedro Acosta, que ocupará el lugar de Pecco Bagnaia.

Giacomo Rauli

Edited: 12 nov 2026, 15:41

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El Mundial 2026 de MotoGP está en su recta final y Marc Márquez está ya a un paso del décimo título mundial de su extraordinaria carrera. En la semana de pausa entre Lusail y Portimao, Ducati ha anunciado hoy la fecha en la que presentará la Desmosedici GP 2027, la moto con la que correrá la próxima temporada.

Los velos de las nuevas Ducati caerán el lunes 18 de enero. La presentación de la Ducati 850 que competirá en la nueva era de MotoGP tendrá lugar en Madonna di Campiglio, en el sugestivo marco de los Dolomitas, como ya ocurre desde hace algunos años.

La presentación se celebrará durante el evento Campioni in Pista, que alcanza ya su quinto año. Este tendrá lugar en Madonna di Campiglio del 17 al 19 de enero.

Para Ducati será así la primera gran ocasión para mostrar al mundo su 850, que ocupará el lugar de la 1000, ya jubilada tras años de honrado servicio y grandes éxitos.

Además, para la Casa de Borgo Panigale será también el momento de presentar a su nueva pareja de pilotos. Esta, como ya sabemos, estará formada por Marc Márquez - confirmado tras un 2025 dominante y un 2026 en el que protagonizó una extraordinaria remontada sobre las Aprilia - y el nuevo que viene pisando fuerte: Pedro Acosta.

El tiburón de Mazarrón ocupará el lugar de Francesco "Pecco" Bagnaia, destinado a unirse a su amigo Marco Bezzecchi en el equipo oficial de Aprilia. Para Acosta, al menos sobre el papel, será la primera gran ocasión de correr en un equipo que tiene todo en sus manos para poder luchar por el título. Pero deberá hacerlo contra el más incómodo de los rivales: el fenómeno de Cervera Marc Márquez.

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