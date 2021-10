Marini hará "todo lo posible" para mantener a Quartararo detrás

No ha sido, el de su debut en MotoGP, un año fácil para Luca Marini, que llegó a la clase reina con las sombras de haber sido catapultado por ser el hermano de Valentino Rossi. Pero el subcampeón del mundo de Moto2 de 2020, poco a poco, va construyendo un final de temporada digno, logrando este sábado su mejor resultado en clasificación, pasando directamente a la Q2 y metiendo la cabeza en la primera fila de la parrilla.

Para muchos puede ser sorprendente el resultado de Marini, quien aseguró que para él no lo sido y que esperaba una buena posición.

“Sí me esperaba algo así porque en estas condiciones (climáticas) sabía que las diferencias entre las motos se atenúan y es el piloto el que marca las diferencias”, argumentó el joven corredor italiano.

“He tratado de cuadrar todos los sectores para hacer una vuelta limpia. Al final no es que me haya venido por sorpresa, pero lo que sí es cierto es que cuando me he visto tercero en las pantallas me ha emocionado un poco, porque es un buen premio al trabajo de todo el equipo”, valoró.

En ese sentido, Marini cree que los frutos del trabajo van llegando.

“Empezamos el año con muchas dificultades, hemos trabajado mucho durante todo el año y me enorgullece que ahora seamos capaces recoger los frutos y que ese trabajo se vea reflejado en los resultados”.

Con este excelente resultado, ahora Luca debe rematar el fin de semana el domingo.

“La carrera será complicada porque en condiciones de seco las diferencias se marcan más. Ya veremos qué nos depara porque no hemos rodado en seco ningún día. Me gustaría acabar entre los 10 primeros, eso me dejaría satisfecho. Quiero rodar con los mejores pilotos del mundo y poder sacar buenas experiencia y ver en qué áreas podemos mejorar en carrera”.

El corredor italiano señaló a la posición en la moto y una mejora en la comodidad de la conducción como una de las claves para avanzar.

“Creo que me estoy acercando a los pilotos cabeceros y eso tiene que ver con cómo me siento sobre la moto. Al principio del año algunos circuitos me iban bien, como Portimao, pero siempre me faltaba ese algo en carrera. He tratado de ir mejorando ese aspecto y construyendo mis sensaciones sobre la moto. En el test de Misano hicimos un buen trabajo, la parte ergonómica funciona mucho mejor y puedo pilotar la moto como deseo. Esa es la clave con la Ducati, todos mantenemos un mismo estilo de pilotaje de Moto2, como Enea [Bastianini] o Pecco [Bagnaia], y ahora me siento más cómodo en la posición sobre la moto y eso me ha permitido mejorar”, valoró.

“Tengo claro que las condiciones de la pista me han ayudado a lograr este tercer puesto, pero sinceramente creo que he mejorado gracias al trabajo de todo el año y que ahora estamos más cerca de los pilotos más rápidos”

Marini cerrará un primera fila encabezada por Bagnaia y monopolizada por Ducati. El turinés tiene una buena oportunidad para retrasar el alirón de Fabio Quartararo, que sale 15º. Aunque Ducati no ha dado órdenes, el rookie le echará una mano en lo que pueda.

"No [nos ha pedido nada Ducati]. No molestaré a Pecco. Creo que es difícil que le moleste. Saldrá más fuerte que yo. Tiene una gran oportunidad. Tiene que ganar y es el único resultado realista que tiene. Si llega Quartararo haré todo lo que pueda para mantenerlo detrás, para molestarle un poco. Es muy fuerte, va líder del Mundial y será difícil mantenerle detrás", zanjó el del VR46.