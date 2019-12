Los pilotos con más caídas en la temporada 2019 de MotoGP

Zarco empezó la temporada 2019 con el equipo oficial de KTM, pero esa oportunidad se convirtió en todo un reto. El francés no se adaptó a la pesada RC16 y no encontró la confianza para sacar todo el potencial de la moto. Esa falta de feeling le provocó numerosas caídas que no le afectaron a su estado físico, pero sí a su motivación.

El campeón, Marc Márquez, se cayó con mucha menos frecuencia que las 23 veces en las que se fue al suelo en 2018. Sin embargo, sufrió aparatosos accidentes en Tailandia, Aragón y Sepang, y un varapalo en Austin, cuando lideraba la carrera. También hay que aclarar que es un experto en salvar caídas, lo que reduce su número de incidentes.

Pacco Bagnaia fue el debutante de MotoGP que más a menudo tuvo que volver a levantar su moto. El italiano sufrió con el paso a las motos más grandes, e incluso acabó sin ser el piloto de su equipo que más caídas sufrió.

Con un total de 220, en MotoGP hubo muchas menos caídas este año, siendo además el número más bajo desde 2015. Las cifras, recopiladas por la categoría, solo tienen en cuenta si la moto toca el suelo y si ya no sigue en carrera.

