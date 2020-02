Lorenzo: Yamaha sigue siendo mi moto ideal

Lorenzo ‘redebutó’ al manillar de la M1 tres años y tres meses después de su último encuentro, en el Gran Premio de Valencia de 2016, que, por cierto, acabó con victoria del español.

Este martes, en Sepang, Lorenzo se subió de nuevo a la Yamaha. Lo hizo en el shakedown de MotoGP, unos entrenamientos para pilotos probadores, su nuevo rol en la marca de Iwata.

Jorge completó 46 vueltas, y lo hizo con una M1 2020 de las tres que tiene Yamaha preparadas para el test oficial que arranca el viernes. La unidad que puso en pista el balear fue la misma que usará Valentino Rossi este fin de semana, una moto que para Lorenzo ha sido como un reencuentro con una antigua novia.

“Ha sido un día muy esperado, con muchas ganas, estaba un poco nervioso por entender varias cosas, si la moto había cambiado mucho en tres años, si había perdido alguno de sus puntos fuertes”, explicaba el piloto nada más bajarse de la moto en Sepang.

“Pero he visto que no, las características de la moto siguen siendo iguales, tiene muchos puntos fuertes y algunos débiles que ya hemos analizado para tratar de mejorarlos en el futuro”, apuntó Lorenzo, al que se pudo ver departiendo con Fabio Quartararo en el box de Yamaha durante toda la jornada.

Tras un año infernal al manillar de la indomable Honda, Jorge ha vuelto a la docilidad de una moto mucho más amable con el piloto.

“Enseguida he visto que la moto sigue siendo dócil, con un motor muy suave para el piloto, no es muy física, para mi estilo de pilotaje es ideal, sigue siendo la moto ideal”, aseguraba.

“Tres meses para subirme a una moto y tres años sin hacerlo a una Yamaha no son pocos, así que he tenido que ir poco a poco, empezando lento pero en cada tanda he mejorado casi un segundo. Al final nos hemos quedado a un segundo del primero, un tiempo bastante aceptable para ser el primer día y con tan pocas vueltas”, dijo respecto a su mejor crono de la jornada, 2.00”506.

“Estoy contento, el equipo perfecto, la moto sigue siendo muy competitiva y estoy seguro que con el trabajo de todos la mejoraremos todavía más”, zanjó el triple campeón del mundo de MotoGP.

↓ Mira las fotos de Lorenzo en su regreso a Yamaha ↓