Lorenzo ya no descarta el retorno para 2021

El equipo Yamaha se presentó este jueves en Sepang y después de desvelarse los colores de la M1 2020 y la alineación de pilotos titulares para este año, Maverick Viñales y Valentino Rossi, apareció Jorge Lorenzo, situándose en el centro de la foto junto a su ex compañero.

En la parte final de la rueda de prensa posterior, Lorenzo volvió a tener protagonismo y fue invitado a participar.

Antes de eso, Valentino reconoció haber presionado a Yamaha para recuperar a Lorenzo como probador. "Puede que haya tenido grandes problemas con la Honda la temporada pasada, pero sabía que volvería a ser competitivo el primer día en la M1”, dijo el italiano.

“Estoy contento de haber vuelto a casa, a Yamaha, el único equipo con el que he podido ganar títulos de MotoGP”, explicó Lorenzo.

El balear anunció su retirada al final de la pasada temporada, cuando aún le restaba un año de contrato con Honda. Lorenzo explicó los términos de esa liquidación.

“Alberto Puig siempre fue muy listo, leal y siempre tuve su apoyo. Les estoy muy agradecidos porque no pusieron ninguna cláusula en la rescisión del contrato para que no corriera en ningún otro equipo”.

Las buenas impresiones tras subirse el martes a la Yamaha parecen tan buenas que ahora mismo Lorenzo no descarta un retorno a las pistas en 2021.

“Mi primera impresión cuando me retiré era la de irme para siempre porque me siento en un capítulo distinto de mi vida. Pero ahora, con la Yamaha, he vuelto a sentir la felicidad de volver a conducir. Si en Valencia las posibilidades de no volver eran del 99%r, ahora diría que son de un 98%”, dijo.

Al balear le pidieron que comparara las tres motos con las que ha cometido en MotoGP.

“La Ducati es muy potente; la Honda es muy difícil describirla pero es ágil. Y la Yamaha es la moto más adecuada para alguien que pilota suave como yo”.

↓ 15 pilotos que volvieron a MotoGP después de dejar el campeonato ↓