Lorenzo explica cómo perdió ante Rossi en Barcelona 2009

Jorge Lorenzo y Valentino Rossi son dos nombres que son parte importante de la historia moderna de MotoGP. Si bien ahora son ‘aliados’ para desarrollar el máximo potencial de Yamaha y contrarrestar el dominio de Marc Márquez con Honda, alguna vez fueron rivales compartiendo el box y llevando la competencia al máximo, tanto dentro de la pista como fuera de ella.

El emblema de la rivalidad que distinguió a Rossi y Lorenzo fue el Gran Premio de Cataluña de 2009. La carrera de Barcelona se cuenta entre las más bellas de la historia por el duelo entre los dos y que brindaron un espectáculo en las vueltas finales, con un adelantamiento cardiaco en la última curva del entonces campeón mundial reinante.

Il Dottore hizo una maniobra justo al final, en la última vuelta y curva pasándolo en un punto prácticamente imposible. Ese adelantamiento ha permanecido en la historia (como muchos de Valentino Rossi) y, después de once años, muchos recuerdan esa carrera como una de las mejores jamás vistas.

En una entrevista con el programa 'Greatest Races' de la cadena BT Sports, Jorge Lorenzo revivió ese domingo y cuenta su punto de vista de la batalla.

"Una parte de mí no esperaba esa maniobra, pero otra parte sí”, explicó el ex piloto de MotoGP. “En ese momento era demasiado terco para intentar cerrar la puerta. Tenía un poco de miedo de hacerlo y mantuve la misma trayectoria que tuve durante toda la carrera. Por eso no sabía qué hacer y él se aprovechó de ello. Si recuerdas, sucedió dos años antes con Casey Stoner, en 2007. Entonces él sabía que podía hacer ese movimiento porque ya lo había hecho en el pasado. Conmigo lo repitió y perdí la victoria”.

Luego admite que la experiencia y las diferentes fortalezas de los pilotos jugaron un papel fundamental en ese momento.

“En esa ocasión tenía 22 años, no tenía la experiencia de hoy. Valentino tenía casi 30 años y tenía mucha experiencia detrás de él. Seamos realistas, él siempre ha sido mejor pelador que yo, incluso en circunstancias normales”.

“Comprendí cómo frenar muy tarde solo cuando fui a Ducati, pero durante el período en Yamaha él frenaba más rápido que yo, así que aprovechó esto también. Fui mucho más fuerte en las curvas que en las frenadas. En cambio, tenía esta ventaja y la aprovechó”.

“¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado en la curva unos metros más adentro? Nunca lo sabremos, pero probablemente me habría salvado de su adelantamiento y hubiera ganado. O tal vez habría hecho una línea diferente a lo largo de la carrera, habría salido y él me habría devuelto el adelantamiento dentro. Quién sabe”.

Entre adelantamientos y declaraciones fuertes, Rossi y Lorenzo incendiaron varias temporadas de MotoGP desde 2008, año de debut del español en la categoría reina.

"Cuando pasé de 250cc a MotoGP fui muy irreverente fuera, pero también dentro de la pista. Quería todo de inmediato y pensé que todo era posible. No tenía límites en mi cabeza. En mi primer año en MotoGP, en 2008, tuve neumáticos Michelin. En las primeras tres o cuatro carreras fueron increíbles, me sentí cómodo en la moto y sentí que no tenía límites”.

"Con mi talento, una moto y neumáticos de competición, llegué a la categoría reina, conseguí la pole en la primera carrera y repetí en la segunda. En la tercera carrera gané, así que no tuve miedo de nada. Lo dije públicamente y alguien lo tomó por arrogancia. Podría haber sido un poco arrogante tal vez, porque dije que no tenía ningún ídolo y no creía que Valentino era un ídolo para mí. Seguramente sus fans, y el público en general, no se lo tomaron bien, porque no estaban acostumbrados a escuchar estas declaraciones. Pero eso es lo que pensé, en mi cabeza no había límites. También por eso pude obtener resultados extraordinarios, pero los accidentes en China, Le Mans y Mugello cambiaron un poco mi punto de vista y me hicieron volver los pies en la tierra”.

Barcelona quedará grabada en la mente de muchos aficionados durante mucho tiempo: "No digo esto porque lo haya experimentado personalmente al estar involucrado en la lucha, pero si tanta gente dice que la carrera fue espectacular, al verla también lo es, porque nuestro nivel era tan similar en el momento del campeonato que el ganador de esa carrera habría sido crucial para el desarrollo de la lucha por el título. Desafortunadamente para mí, perdí la carrera, afortunadamente para Valentino, ganó. Esto cambió un poco el curso del campeonato, porque Valentino había comenzado bien con buenos puntos. Pero luego se estrelló en Le Mans, donde yo gané".

"Llegamos a Montmeló casi en igualdad de puntos y Casey estuvo cerca. Pero empezó a cometer algunos errores y perdió muchos puntos después de la carrera. En la misma moto, Valentino y yo hicimos tiempos similares en cada sesión, así que cuando llegamos a la carrera nadie podía escapar o tomar un margen en términos de segundos. Traté de empujar, pero no pude escapar, lo mismo para Valentino. La única forma de saber quién sería el ganador era esperar a la última curva".

Galería: Revive el Gran Premio de Cataluña de 2009

(Presiona las flechas para cambiar de imagen)