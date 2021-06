Lorenzo: Quartararo no podía ser sancionado

Durante la última carrera de MotoGP en Montmeló, el expiloto Casey Stoner publicó un tuit en el que decía que los comisarios deberían sacar la bandera negra a Fabio Quartararo por el peligro que representaba para el propio piloto rodar con el mono abierto a más de 350 km/h.

El Diablo completó las últimas cuatro vueltas del Gran Premio de Catalunya a pecho descubierto, después de que la cremallera del mono Alpinestars se le abriera por completo. Cinco horas después, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) hizo oficial una sanción de tres segundos para el piloto de Yamaha, que sigue sin entenderse.

En la misma línea de Stoner se mostró Marc Márquez, quien opinó que el #20 debería haber parado y subirse la cremallera si quería seguir. En la postura contraria se posicionó Aleix Espargaró, que quitó hierro al asunto.

En su habitual repaso en Youtube a la carrera de Barcelona, en tricampeón de MotoGP, Jorge Lorenzo, defendió al chico de Niza, argumentando que hizo bien en seguir porque está luchando por el campeonato.

"El tema del mono no fue culpa de él. En mi opinión no tendría que haber parado. Hizo bien en seguir. Podría ser peligroso en caso de una caída, pero no podía hacer nada más. No era su culpa. Está luchando por el campeonato y no podía ser sancionado de ninguna manera" dijo el #99.

Para el balear, Quartararo dejó escapar la victoria.

"Con su quinta pole consecutiva, Quartararo demostró ser el piloto más explosivo a una vuelta y en seco. Tenía la oportunidad de ganar la carrera, pero lo desaprovechó con tres fallos. El primero fue la salida. No perdió ni un metro con la Ducati de Miller, pero en la primera curva se encabezonó en no perder la primera plaza con él, que tenía el interior ganado, y acabó perdiendo plaza también con Oliveira. Sabiendo que tenía el mejor ritmo, se impacientó. Adelantó a Miller en una frenada que no estaba consolidada y se fue largo, perdiendo cuatro posiciones. A partir de ahí, Oliveira estaba muy lejos y cuando quiso cogerlo desgastó mucho los neumáticos. Más adelante cometió un error también con Zarco en la primera curva al tener que irse largo, saltarse la chicane y no perder suficiente tiempo. Y luego está el tema del mono", finalizó.

Las fotos de la carrera de MotoGP en Barcelona

