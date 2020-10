Lorenzo felicita a Alex Márquez

La repentina retirada de Jorge Lorenzo a finales de 2019 propició el fichaje de Alex Márquez por el Repsol Honda. Un movimiento que despertó no pocos comentarios, por más que se tratase del campeón de Moto2.

El catalán silenció muchas críticas hace una semana en Le Mans cuando consiguió su primer podio en MotoGP tras solo nueve carreras, pero el hecho de lograrlo en lluvia hizo que él mismo Márquez le restase mérito.

Este domingo en Motorland, el #73 completó una carrera impecable en la que estuvo peleando por la victoria hasta la última vuelta con Alex Rins, acabando segundo y sumando así su segundo podio consecutivo en la categoría de las motos pesadas, esta vez en seco.

El piloto de Cervera (Lleida), que el próximo curso pasará al LCR, recibió multitud de felicitaciones, como la de Fernando Alonso o su hermano Marc, pero si una destacó por encima de todas fue la de Lorenzo, el anterior dueño de su Honda.

"Cuando vi a Alex Márquez en el top 7 en las primeras vueltas me sorprendió, pero cuando le vi segundo y peleando por la victoria no me lo podía creer. ¡Todo es posible en MotoGP!", escribió Lorenzo en sus redes sociales. "Felicidades Alex, has demostrado que mereces estar en HRC".