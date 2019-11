Lorenzo: “La caída no fue culpa mía; esa curva no está bien”

Sepang.- El de Honda estaba mejorando sus tiempos en el FP4 cuando cruzó la meta con un rapidísimo Valentino Rossi llegando por detrás. En la frenada el italiano se puso a la altura de Lorenzo, que se salió ligeramente de la pista y al pisar en el asfalto sucio se fue al suelo.

“En la caída, al ir a la zona sucia se me ha cruzado de delante y he perdido el tren trasero y he hecho un ‘low side’, una voltereta. Por suerte no me he hecho nada. No sé qué hay allí, en esa zona de asfalto, pero resbala mucho. Tienen que mirar qué hay porque está peligroso. No fue culpa mía, sino porque esa curva no está bien. He hecho una voltereta como en el colegio, solo que con mono y casco”, explicó el balear.

Aunque Jorge iba bajando sus tiempos, la caída no fue por ir fuerte o por los problemas del tren delantero en las curvas.

“No fue un accidente por empujar, sino un descuido”, admitió.

Lorenzo no logró pasar a la Q2 y en la primera criba tampoco fue de los más rápidos, por lo que saldrá 18º en parrilla, lo que contrasta con Johann Zarco, que en su segunda carrera con la Honda del LCR ya pasó directamente a la Q2 y saldrá 9º.

“Que Zarco se meta en la Q2 directamente significa que va más rápido que yo, se encuentra mejor que yo”, reiteró Lorenzo.

Al romper la moto en el FP4 tuvo que salir a la Q1 con la segunda unidad.

“En la Q1 tuve que subirme a la otra moto, pero la puesta a punto no era la adecuada. Los demás mejoraron respecto a ayer, pero yo no pude”.

Las mejoras que se reclamaban en las últimas carreras del año no llegan.

“Estamos muy lejos, la moto no se para y tiene una inercia muy grande”, zanjó.